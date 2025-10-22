Высыпаетесь, но чувствуете усталость? Виноват не сон, а низкий ферритин
С наступлением осени многие начинают чувствовать постоянную усталость, сонливость и снижение концентрации. Часто такие симптомы списывают на погоду, стресс или нехватку солнца, но врачи всё чаще говорят о другой причине — дефиците железа. Об этом рассказал врач-кардиолог, сомнолог, руководитель Центра медицины сна МНОЦ МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин в интервью KP.RU.
"Нехватка железа напрямую влияет на уровень энергии, общее самочувствие и качество сна", — пояснил врач Александр Калинкин.
Почему железо так важно для организма
Железо участвует в образовании гемоглобина — белка, который переносит кислород к органам и тканям. При его нехватке клетки недополучают кислород, а человек ощущает постоянную слабость и апатию.
Помимо утомляемости, железодефицит нередко проявляется:
-
ломкостью ногтей и волос;
-
бледностью кожи;
-
головокружениями;
-
одышкой даже при лёгких нагрузках;
-
нарушением сна и повышенной раздражительностью.
"Нередко ни пациенты, ни их лечащие врачи не подозревают о скрытом дефиците микроэлемента", — подчеркнул Калинкин.
Почему стандартный анализ может не показать проблему
Многие уверены, что уровень железа можно определить по анализу гемоглобина. Однако, как объясняет врач, этот показатель не отражает реальных запасов микроэлемента в организме.
"Чтобы получить достоверные результаты, необходимо проводить дополнительные лабораторные исследования, в частности, определять уровень ферритина", — уточнил Александр Калинкин.
Ферритин показывает, сколько железа действительно хранится в организме. Даже при нормальном гемоглобине уровень ферритина может быть критически низким, что объясняет усталость, выпадение волос и проблемы со сном.
Сравнение: скрытый и выраженный дефицит железа
|Показатель
|Скрытый дефицит
|Явная анемия
|Гемоглобин
|В норме
|Снижен
|Ферритин
|Низкий
|Очень низкий
|Симптомы
|Усталость, раздражительность, плохой сон
|Сильная слабость, головокружения
|Внешние признаки
|Тусклая кожа, ломкие волосы
|Бледность, хрупкие ногти
|Необходимые меры
|Коррекция питания, добавки по назначению врача
|Медикаментозное лечение и контроль анализов
Причины осенней усталости
"Усталость может быть связана не только с дефицитом железа, но и с другими факторами", — отметил Калинкин.
Основные причины:
-
Сокращение светового дня - снижает выработку серотонина и витамина D, что приводит к апатии.
-
Эндокринные нарушения - например, гипотиреоз замедляет обмен веществ и снижает энергию.
-
Хронические болезни сердца и лёгких - нарушают поступление кислорода в ткани.
-
Нехватка сна и стресс — усиливают чувство усталости и влияют на гормональный баланс.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Лечить усталость кофе и энергетиками.
Последствие: Временный эффект и дополнительная нагрузка на сердце.
Альтернатива: Сдать анализ на ферритин и корректировать питание.
-
Ошибка: Пить препараты железа без назначения врача.
Последствие: Избыток микроэлемента может повредить печень.
Альтернатива: Принимать добавки только по результатам анализов.
-
Ошибка: Игнорировать длительную слабость.
Последствие: Развитие анемии и ухудшение когнитивных функций.
Альтернатива: Пройти комплексное обследование у терапевта или кардиолога.
Как восполнить запасы железа
-
Добавьте в рацион мясные продукты. Говядина, печень, индейка и рыба — основные источники гемового железа, которое усваивается лучше всего.
-
Употребляйте растительные источники. Гречка, шпинат, бобовые и орехи содержат негемовое железо, но для лучшего усвоения их стоит сочетать с витамином C.
-
Избегайте избытка кофе и чая. Танин в их составе снижает усвоение железа.
-
Следите за уровнем витамина B12 и фолиевой кислоты. Они участвуют в кроветворении и усиливают эффект от железа.
-
Не занимайтесь самолечением. Избыток железа опасен так же, как и его дефицит.
Когда нужно идти к врачу
"При сохранении симптомов на протяжении длительного времени специалист рекомендовал не откладывать визит к врачу и пройти комплексное обследование", — напомнил Александр Калинкин.
Поводом для обращения могут быть:
-
хроническая усталость, не проходящая после отдыха;
-
головные боли, одышка, бледность;
-
ухудшение памяти и концентрации;
-
проблемы со сном.
FAQ
Как часто нужно проверять уровень железа?
Раз в год — особенно женщинам и вегетарианцам.
Какие анализы нужно сдать?
Ферритин, сывороточное железо, трансферрин, общий анализ крови.
Сколько длится лечение дефицита железа?
От 1 до 3 месяцев, под контролем анализов.
Можно ли восполнить железо только питанием?
При лёгком дефиците — да, но при выраженном требуется медикаментозная поддержка.
Мифы и правда
Миф 1. Дефицит железа бывает только при анемии.
Правда: Недостаток микроэлемента может скрываться при нормальном гемоглобине.
Миф 2. Мужчины не страдают от железодефицита.
Правда: Хотя чаще это встречается у женщин, мужчины тоже подвержены риску при хроническом стрессе или заболеваниях ЖКТ.
Миф 3. Достаточно пить витамины "на всякий случай".
Правда: Только анализы покажут реальную потребность в железе и помогут избежать передозировки.
