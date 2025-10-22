Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Усталость от гаджетов у девушек поколения Z
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:10

Высыпаетесь, но чувствуете усталость? Виноват не сон, а низкий ферритин

Врач Александр Калинкин объяснил, почему осенью усталость часто связана с дефицитом железа

С наступлением осени многие начинают чувствовать постоянную усталость, сонливость и снижение концентрации. Часто такие симптомы списывают на погоду, стресс или нехватку солнца, но врачи всё чаще говорят о другой причине — дефиците железа. Об этом рассказал врач-кардиолог, сомнолог, руководитель Центра медицины сна МНОЦ МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин в интервью KP.RU.

"Нехватка железа напрямую влияет на уровень энергии, общее самочувствие и качество сна", — пояснил врач Александр Калинкин.

Почему железо так важно для организма

Железо участвует в образовании гемоглобина — белка, который переносит кислород к органам и тканям. При его нехватке клетки недополучают кислород, а человек ощущает постоянную слабость и апатию.

Помимо утомляемости, железодефицит нередко проявляется:

  • ломкостью ногтей и волос;

  • бледностью кожи;

  • головокружениями;

  • одышкой даже при лёгких нагрузках;

  • нарушением сна и повышенной раздражительностью.

"Нередко ни пациенты, ни их лечащие врачи не подозревают о скрытом дефиците микроэлемента", — подчеркнул Калинкин.

Почему стандартный анализ может не показать проблему

Многие уверены, что уровень железа можно определить по анализу гемоглобина. Однако, как объясняет врач, этот показатель не отражает реальных запасов микроэлемента в организме.

"Чтобы получить достоверные результаты, необходимо проводить дополнительные лабораторные исследования, в частности, определять уровень ферритина", — уточнил Александр Калинкин.

Ферритин показывает, сколько железа действительно хранится в организме. Даже при нормальном гемоглобине уровень ферритина может быть критически низким, что объясняет усталость, выпадение волос и проблемы со сном.

Сравнение: скрытый и выраженный дефицит железа

Показатель Скрытый дефицит Явная анемия
Гемоглобин В норме Снижен
Ферритин Низкий Очень низкий
Симптомы Усталость, раздражительность, плохой сон Сильная слабость, головокружения
Внешние признаки Тусклая кожа, ломкие волосы Бледность, хрупкие ногти
Необходимые меры Коррекция питания, добавки по назначению врача Медикаментозное лечение и контроль анализов

Причины осенней усталости

"Усталость может быть связана не только с дефицитом железа, но и с другими факторами", — отметил Калинкин.

Основные причины:

  • Сокращение светового дня - снижает выработку серотонина и витамина D, что приводит к апатии.

  • Эндокринные нарушения - например, гипотиреоз замедляет обмен веществ и снижает энергию.

  • Хронические болезни сердца и лёгких - нарушают поступление кислорода в ткани.

  • Нехватка сна и стресс — усиливают чувство усталости и влияют на гормональный баланс.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Лечить усталость кофе и энергетиками.
    Последствие: Временный эффект и дополнительная нагрузка на сердце.
    Альтернатива: Сдать анализ на ферритин и корректировать питание.

  • Ошибка: Пить препараты железа без назначения врача.
    Последствие: Избыток микроэлемента может повредить печень.
    Альтернатива: Принимать добавки только по результатам анализов.

  • Ошибка: Игнорировать длительную слабость.
    Последствие: Развитие анемии и ухудшение когнитивных функций.
    Альтернатива: Пройти комплексное обследование у терапевта или кардиолога.

Как восполнить запасы железа

  1. Добавьте в рацион мясные продукты. Говядина, печень, индейка и рыба — основные источники гемового железа, которое усваивается лучше всего.

  2. Употребляйте растительные источники. Гречка, шпинат, бобовые и орехи содержат негемовое железо, но для лучшего усвоения их стоит сочетать с витамином C.

  3. Избегайте избытка кофе и чая. Танин в их составе снижает усвоение железа.

  4. Следите за уровнем витамина B12 и фолиевой кислоты. Они участвуют в кроветворении и усиливают эффект от железа.

  5. Не занимайтесь самолечением. Избыток железа опасен так же, как и его дефицит.

Когда нужно идти к врачу

"При сохранении симптомов на протяжении длительного времени специалист рекомендовал не откладывать визит к врачу и пройти комплексное обследование", — напомнил Александр Калинкин.

Поводом для обращения могут быть:

  • хроническая усталость, не проходящая после отдыха;

  • головные боли, одышка, бледность;

  • ухудшение памяти и концентрации;

  • проблемы со сном.

FAQ

Как часто нужно проверять уровень железа?
Раз в год — особенно женщинам и вегетарианцам.

Какие анализы нужно сдать?
Ферритин, сывороточное железо, трансферрин, общий анализ крови.

Сколько длится лечение дефицита железа?
От 1 до 3 месяцев, под контролем анализов.

Можно ли восполнить железо только питанием?
При лёгком дефиците — да, но при выраженном требуется медикаментозная поддержка.

Мифы и правда

Миф 1. Дефицит железа бывает только при анемии.
Правда: Недостаток микроэлемента может скрываться при нормальном гемоглобине.

Миф 2. Мужчины не страдают от железодефицита.
Правда: Хотя чаще это встречается у женщин, мужчины тоже подвержены риску при хроническом стрессе или заболеваниях ЖКТ.

Миф 3. Достаточно пить витамины "на всякий случай".
Правда: Только анализы покажут реальную потребность в железе и помогут избежать передозировки.

