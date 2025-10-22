Высыпаетесь, но чувствуете усталость? Виноват не сон, а низкий ферритин

С наступлением осени многие начинают чувствовать постоянную усталость, сонливость и снижение концентрации. Часто такие симптомы списывают на погоду, стресс или нехватку солнца, но врачи всё чаще говорят о другой причине — дефиците железа. Об этом рассказал врач-кардиолог, сомнолог, руководитель Центра медицины сна МНОЦ МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин в интервью KP.RU.

"Нехватка железа напрямую влияет на уровень энергии, общее самочувствие и качество сна", — пояснил врач Александр Калинкин.

Почему железо так важно для организма

Железо участвует в образовании гемоглобина — белка, который переносит кислород к органам и тканям. При его нехватке клетки недополучают кислород, а человек ощущает постоянную слабость и апатию.

Помимо утомляемости, железодефицит нередко проявляется:

ломкостью ногтей и волос;

бледностью кожи;

головокружениями;

одышкой даже при лёгких нагрузках;

нарушением сна и повышенной раздражительностью.

"Нередко ни пациенты, ни их лечащие врачи не подозревают о скрытом дефиците микроэлемента", — подчеркнул Калинкин.

Почему стандартный анализ может не показать проблему

Многие уверены, что уровень железа можно определить по анализу гемоглобина. Однако, как объясняет врач, этот показатель не отражает реальных запасов микроэлемента в организме.

"Чтобы получить достоверные результаты, необходимо проводить дополнительные лабораторные исследования, в частности, определять уровень ферритина", — уточнил Александр Калинкин.

Ферритин показывает, сколько железа действительно хранится в организме. Даже при нормальном гемоглобине уровень ферритина может быть критически низким, что объясняет усталость, выпадение волос и проблемы со сном.

Сравнение: скрытый и выраженный дефицит железа