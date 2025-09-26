Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:15

Не только диеты, но и привычки: почему у молодых всё чаще падает гемоглобин

Врач Якимова: дефицит железа вызывает усталость, головокружения и снижение работоспособности

Анемия всё чаще встречается у молодых людей в России. Причиной такого тревожного явления врачи называют изменения в пищевых привычках: увлечение фастфудом, сладкими напитками и модными диетами. Эти тенденции, на первый взгляд безобидные, приводят к серьёзным последствиям для организма.

О ситуации рассказала врач Анастасия Якимова в беседе с изданием "Подмосковье сегодня".

"Следует понимать, что железо необходимо для образования гемоглобина — белка, транспортирующего кислород. Его дефицит приводит к кислородному голоданию тканей. Молодые люди впоследствии начинают жаловаться на быструю утомляемость, головокружения, снижение работоспособности, ухудшение памяти и концентрации", — заявила врач Анастасия Якимова.

Почему железо так важно для организма

Железо — ключевой элемент кроветворения. Оно входит в состав гемоглобина, благодаря которому клетки получают кислород. Если уровень железа снижается, ткани испытывают кислородное голодание. Первые симптомы не всегда заметны: сонливость, бледность, снижение энергии. Но со временем они переходят в хроническую усталость, головокружения и серьёзное падение работоспособности.

Как питание влияет на риск анемии

Современный ритм жизни способствует появлению привычек, которые только усиливают дефицит железа. Среди них:

  • регулярное употребление фастфуда и газированных напитков;

  • мода на диеты с резким ограничением мяса;

  • частые перекусы вместо полноценных приёмов пищи;

  • увлечение сладким, которое вытесняет полезные продукты.

Такая комбинация приводит к тому, что организм недополучает необходимые вещества, а железо постепенно истощается.

Отличия правильного и неправильного рациона

Подход Что включает Последствия
Фастфуд и сладости Бургеры, газировка, чипсы Дефицит железа, набор веса, слабость
Модные диеты Отказ от мяса, ограничение продуктов Недостаток гемового железа, риск анемии
Сбалансированное питание Мясо, рыба, бобовые, овощи, фрукты Поддержание уровня гемоглобина, энергия

Как предупредить анемию: пошаговый план

  1. Включите в рацион мясо, печень, бобовые и орехи как источники железа.

  2. Сочетайте продукты с витамином С (цитрусовые, киви, ягоды), чтобы улучшить усвоение.

  3. Ограничьте газированные напитки и кофе — они мешают усвоению минералов.

  4. Не заменяйте полноценный приём пищи перекусами.

  5. При первых симптомах сдайте анализ крови и проконсультируйтесь с врачом.

Ошибки, которые чаще всего совершают молодые люди

  • Отказ от мяса по моде → нехватка гемового железа → альтернатива: замена хотя бы на рыбу, бобовые или специальные комплексы.

  • Ставка на перекусы и сладости → пустые калории без пользы → альтернатива: овощные салаты, цельнозерновые продукты.

  • Игнорирование симптомов усталости → прогрессирование анемии → альтернатива: ранняя диагностика и корректировка рациона.

Когда питание не помогает

А что если человек уже столкнулся с выраженной анемией? В этом случае одними продуктами обойтись трудно. Врач может назначить препараты железа в форме таблеток или инъекций. Важно не подбирать их самостоятельно, так как избыток железа тоже опасен для организма.

А если причиной стала не диета, а хроническое заболевание? Тогда лечение должно быть комплексным: сначала устранение основной проблемы, затем коррекция уровня гемоглобина.

Как это было раньше

Анемию врачи описывали ещё в XIX веке, связывая её с "бледной немощью" и слабостью. В прошлом дефицит железа чаще встречался у женщин из-за ограниченного доступа к мясным продуктам. Сегодня проблема приобрела другой характер: на первый план вышли фастфуд и новомодные диеты, которые становятся причиной болезни даже у молодых мужчин.

