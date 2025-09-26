Не только диеты, но и привычки: почему у молодых всё чаще падает гемоглобин
Анемия всё чаще встречается у молодых людей в России. Причиной такого тревожного явления врачи называют изменения в пищевых привычках: увлечение фастфудом, сладкими напитками и модными диетами. Эти тенденции, на первый взгляд безобидные, приводят к серьёзным последствиям для организма.
О ситуации рассказала врач Анастасия Якимова в беседе с изданием "Подмосковье сегодня".
"Следует понимать, что железо необходимо для образования гемоглобина — белка, транспортирующего кислород. Его дефицит приводит к кислородному голоданию тканей. Молодые люди впоследствии начинают жаловаться на быструю утомляемость, головокружения, снижение работоспособности, ухудшение памяти и концентрации", — заявила врач Анастасия Якимова.
Почему железо так важно для организма
Железо — ключевой элемент кроветворения. Оно входит в состав гемоглобина, благодаря которому клетки получают кислород. Если уровень железа снижается, ткани испытывают кислородное голодание. Первые симптомы не всегда заметны: сонливость, бледность, снижение энергии. Но со временем они переходят в хроническую усталость, головокружения и серьёзное падение работоспособности.
Как питание влияет на риск анемии
Современный ритм жизни способствует появлению привычек, которые только усиливают дефицит железа. Среди них:
-
регулярное употребление фастфуда и газированных напитков;
-
мода на диеты с резким ограничением мяса;
-
частые перекусы вместо полноценных приёмов пищи;
-
увлечение сладким, которое вытесняет полезные продукты.
Такая комбинация приводит к тому, что организм недополучает необходимые вещества, а железо постепенно истощается.
Отличия правильного и неправильного рациона
|Подход
|Что включает
|Последствия
|Фастфуд и сладости
|Бургеры, газировка, чипсы
|Дефицит железа, набор веса, слабость
|Модные диеты
|Отказ от мяса, ограничение продуктов
|Недостаток гемового железа, риск анемии
|Сбалансированное питание
|Мясо, рыба, бобовые, овощи, фрукты
|Поддержание уровня гемоглобина, энергия
Как предупредить анемию: пошаговый план
-
Включите в рацион мясо, печень, бобовые и орехи как источники железа.
-
Сочетайте продукты с витамином С (цитрусовые, киви, ягоды), чтобы улучшить усвоение.
-
Ограничьте газированные напитки и кофе — они мешают усвоению минералов.
-
Не заменяйте полноценный приём пищи перекусами.
-
При первых симптомах сдайте анализ крови и проконсультируйтесь с врачом.
Ошибки, которые чаще всего совершают молодые люди
-
Отказ от мяса по моде → нехватка гемового железа → альтернатива: замена хотя бы на рыбу, бобовые или специальные комплексы.
-
Ставка на перекусы и сладости → пустые калории без пользы → альтернатива: овощные салаты, цельнозерновые продукты.
-
Игнорирование симптомов усталости → прогрессирование анемии → альтернатива: ранняя диагностика и корректировка рациона.
Когда питание не помогает
А что если человек уже столкнулся с выраженной анемией? В этом случае одними продуктами обойтись трудно. Врач может назначить препараты железа в форме таблеток или инъекций. Важно не подбирать их самостоятельно, так как избыток железа тоже опасен для организма.
А если причиной стала не диета, а хроническое заболевание? Тогда лечение должно быть комплексным: сначала устранение основной проблемы, затем коррекция уровня гемоглобина.
Как это было раньше
Анемию врачи описывали ещё в XIX веке, связывая её с "бледной немощью" и слабостью. В прошлом дефицит железа чаще встречался у женщин из-за ограниченного доступа к мясным продуктам. Сегодня проблема приобрела другой характер: на первый план вышли фастфуд и новомодные диеты, которые становятся причиной болезни даже у молодых мужчин.
