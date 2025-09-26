Не только диеты, но и привычки: почему у молодых всё чаще падает гемоглобин

Анемия всё чаще встречается у молодых людей в России. Причиной такого тревожного явления врачи называют изменения в пищевых привычках: увлечение фастфудом, сладкими напитками и модными диетами. Эти тенденции, на первый взгляд безобидные, приводят к серьёзным последствиям для организма.

О ситуации рассказала врач Анастасия Якимова в беседе с изданием "Подмосковье сегодня".

"Следует понимать, что железо необходимо для образования гемоглобина — белка, транспортирующего кислород. Его дефицит приводит к кислородному голоданию тканей. Молодые люди впоследствии начинают жаловаться на быструю утомляемость, головокружения, снижение работоспособности, ухудшение памяти и концентрации", — заявила врач Анастасия Якимова.

Почему железо так важно для организма

Железо — ключевой элемент кроветворения. Оно входит в состав гемоглобина, благодаря которому клетки получают кислород. Если уровень железа снижается, ткани испытывают кислородное голодание. Первые симптомы не всегда заметны: сонливость, бледность, снижение энергии. Но со временем они переходят в хроническую усталость, головокружения и серьёзное падение работоспособности.

Как питание влияет на риск анемии

Современный ритм жизни способствует появлению привычек, которые только усиливают дефицит железа. Среди них:

регулярное употребление фастфуда и газированных напитков;

мода на диеты с резким ограничением мяса;

частые перекусы вместо полноценных приёмов пищи;

увлечение сладким, которое вытесняет полезные продукты.

Такая комбинация приводит к тому, что организм недополучает необходимые вещества, а железо постепенно истощается.

Отличия правильного и неправильного рациона