Почему школьник устаёт даже после каникул: скрытая причина слабости
Если школьник выглядит вялым и быстро устаёт на уроках, даже после полноценного летнего отдыха, это может быть не просто "осенняя адаптация". Гематолог Евгения Томова предупреждает: такие симптомы нередко связаны с железодефицитной анемией.
Как распознать скрытую проблему
Железодефицитная анемия возникает из-за нехватки железа в организме. Именно этот микроэлемент участвует в переносе кислорода, и его дефицит приводит к гипоксии — кислородному голоданию тканей.
"В том числе плохо снабжается кислородом и сердце, и мозг — отсюда и утомляемость вплоть до того, что и каникулы восстановиться не помогают, а после отдыха снова нужен отдых", — объясняет Томова.
Типичные признаки анемии у детей:
- бледная кожа;
- ломкие ногти;
- выпадение волос;
- частые простудные заболевания;
- усталость, снижение концентрации, сложности с простыми задачами.
Почему анемия развивается
По словам врача, к развитию железодефицита могут привести:
- позднее введение прикорма;
- несбалансированное питание;
- частые перекусы у подростков;
- скрытые кровопотери (особенно у маленьких детей).
Как предотвратить
Гематолог советует:
- регулярно включать в рацион продукты с высоким содержанием железа (говядина, печень, гречка, бобовые, яблоки);
- подросткам сдавать анализ крови — даже при отсутствии жалоб;
- следить, чтобы ребёнок питался полноценно, а не перекусывал на бегу.
