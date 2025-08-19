Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
домашнее задание
домашнее задание
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:10

Почему школьник устаёт даже после каникул: скрытая причина слабости

Гематолог Евгения Томова: усталость у школьников может быть признаком анемии

Если школьник выглядит вялым и быстро устаёт на уроках, даже после полноценного летнего отдыха, это может быть не просто "осенняя адаптация". Гематолог Евгения Томова предупреждает: такие симптомы нередко связаны с железодефицитной анемией.

Как распознать скрытую проблему

Железодефицитная анемия возникает из-за нехватки железа в организме. Именно этот микроэлемент участвует в переносе кислорода, и его дефицит приводит к гипоксии — кислородному голоданию тканей.

"В том числе плохо снабжается кислородом и сердце, и мозг — отсюда и утомляемость вплоть до того, что и каникулы восстановиться не помогают, а после отдыха снова нужен отдых", — объясняет Томова.

Типичные признаки анемии у детей:

  • бледная кожа;
  • ломкие ногти;
  • выпадение волос;
  • частые простудные заболевания;
  • усталость, снижение концентрации, сложности с простыми задачами.

Почему анемия развивается

По словам врача, к развитию железодефицита могут привести:

  • позднее введение прикорма;
  • несбалансированное питание;
  • частые перекусы у подростков;
  • скрытые кровопотери (особенно у маленьких детей).

Как предотвратить

Гематолог советует:

  • регулярно включать в рацион продукты с высоким содержанием железа (говядина, печень, гречка, бобовые, яблоки);
  • подросткам сдавать анализ крови — даже при отсутствии жалоб;
  • следить, чтобы ребёнок питался полноценно, а не перекусывал на бегу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как увлажнение, питание и реконструкция меняют ваши волосы: капиллярный график вчера в 21:08

Три волшебных этапа ухода за волосами: узнайте, как восстановить их здоровье

Капиллярный график поможет вам восстановить волосы после агрессивных процедур: три ключевых этапа — увлажнение, питание и реконструкция. Узнайте секреты ухода.

Читать полностью » Эффект мелиссы: природный способ борьбы с тревогой и проблемами пищеварения вчера в 20:06

Устали от стресса: мелисса поможет вам вернуть спокойствие и гармонию

Мелисса лекарственная — природный союзник для стресса, сна и пищеварения. Узнайте, как простой чай может изменить вашу жизнь.

Читать полностью » Два японских чая, которые помогут улучшить пищеварение и избавиться от чувства тяжести 18.08.2025 в 19:05

Японский секрет долголетия: почему кукича и дайкон-чай должны стать вашим вечерним ритуалом

Узнайте о кукича и дайкон-чае — двух японских напитках, которые помогают улучшить пищеварение и способствуют долголетию, заменяя десерты без лишнего сахара.

Читать полностью » Лёгкий массаж и охлаждённые средства стимулируют лимфоток и освежают взгляд вчера в 18:19

Морщинки исчезнут, как по волшебству: вот как правильно наносить крем для глаз

Тонкая кожа вокруг глаз требует особого ухода. Узнайте, как правильно наносить крем, чтобы избавиться от морщин и отеков.

Читать полностью » Учёные выяснили, что совместные разговоры о других повышают чувство близости у партнёров 18.08.2025 в 18:03

Пара и сплетни: как разговоры о знакомых укрепляют доверие и связь между партнерами

Калифорнийские учёные сделали неожиданные выводы о spлетнях: их обсуждение может укреплять связь между партнёрами и повышать чувство счастья.

Читать полностью » Диетологи советуют включать дыню в завтрак для увлажнения организма и поддержки давления 18.08.2025 в 17:57

Удивительное омоложение: как дыня защищает ваши клетки от старения

Диетологи настоятельно рекомендуют дыню как важный элемент утреннего рациона. Узнайте, как этот фрукт поддерживает иммунитет и здоровье сердца.

Читать полностью » Натуральный крем из сала: бабушкин способ сохранить молодость кожи вчера в 17:10

Рецепт молодости от бабушки: этот простой ингредиент преобразит вашу кожу за копейки

Раскрываем секрет красоты наших бабушек! Узнайте, как обычное сало может заменить дорогие кремы и вернуть коже молодость и упругость. Простой и эффективный уход за кожей.

Читать полностью » Клинический психолог рассказала, как помочь детям мягко войти в учебный год вчера в 16:36

Спешная подготовка к школе оборачивается стрессом: как не загубить сентябрь

Психолог Екатерина Кес рассказала, как помочь детям плавно войти в школьный режим: настрой, порядок и поддержка родителей важнее повторения уроков.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Suparco: новый спутник Пакистана передаёт снимки высокого разрешения с орбиты
Еда

Запечённые рулетики из цуккини с сыром и томатным соусом: пошаговый рецепт
Питомцы

Ветеринары рассказали, чем отличается старение мелких и крупных собак
Туризм

Администрация Панамского канала вложит $8,5 млрд в модернизацию инфраструктуры до 2030 года
Еда

Повара рекомендуют шейную часть свинины для приготовления по-французски
Садоводство

В Оренбуржье рекомендуют заменять газоны гравийными лужайками и засухоустойчивыми растениями
Дом

Ремонт дивана своими силами: что делать с пружинами, каркасом и обивкой
Еда

Как приготовить скумбрию с картошкой в духовке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru