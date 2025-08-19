Почему школьник устаёт даже после каникул: скрытая причина слабости

Если школьник выглядит вялым и быстро устаёт на уроках, даже после полноценного летнего отдыха, это может быть не просто "осенняя адаптация". Гематолог Евгения Томова предупреждает: такие симптомы нередко связаны с железодефицитной анемией.

Как распознать скрытую проблему

Железодефицитная анемия возникает из-за нехватки железа в организме. Именно этот микроэлемент участвует в переносе кислорода, и его дефицит приводит к гипоксии — кислородному голоданию тканей.

"В том числе плохо снабжается кислородом и сердце, и мозг — отсюда и утомляемость вплоть до того, что и каникулы восстановиться не помогают, а после отдыха снова нужен отдых", — объясняет Томова.

Типичные признаки анемии у детей:

бледная кожа;

ломкие ногти;

выпадение волос;

частые простудные заболевания;

усталость, снижение концентрации, сложности с простыми задачами.

Почему анемия развивается

По словам врача, к развитию железодефицита могут привести:

позднее введение прикорма;

несбалансированное питание;

частые перекусы у подростков;

скрытые кровопотери (особенно у маленьких детей).

Как предотвратить

Гематолог советует: