Когда каникулы не помогают: усталость у школьника может быть симптомом болезни

Если школьник выглядит вялым, быстро утомляется на уроках и жалуется на слабость уже в первые дни после отдыха — это может быть не просто "переходный период", а сигнал организма о серьёзной проблеме.

Что может скрываться за усталостью

Гематолог Евгения Томова объяснила, что подобные симптомы нередко связаны с железодефицитной анемией — состоянием, при котором ткани получают недостаточно кислорода.

"Железодефицитная анемия приводит к кислородному голоданию тканей, к гипоксии. В том числе плохо снабжается кислородом и сердце, и мозг — отсюда и утомляемость вплоть до того, что и каникулы восстановиться не помогают, а после отдыха снова нужен отдых, а во время уроков становится сложно сосредоточиться и решить даже простую задачу", — объяснила Томова.

Как распознать анемию

Признаки, на которые стоит обратить внимание:

бледная кожа;

ломкие ногти;

выпадение волос;

частые простуды;

сильная усталость и снижение концентрации.

Откуда берётся дефицит железа у детей

По словам врача, причинами анемии могут быть:

позднее введение прикорма;

несбалансированное питание;

частые перекусы у подростков;

скрытые кровопотери (особенно у маленьких детей).

Что делать родителям

Включать в меню продукты с высоким содержанием железа (говядина, печень, гречка, яблоки, бобовые).

Подросткам — регулярно сдавать анализ крови, даже при отсутствии симптомов.

Не игнорировать признаки усталости — это может быть не "ленивость", а признак гипоксии.