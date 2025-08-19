Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Анемия
Анемия
Опубликована сегодня в 10:15

Когда каникулы не помогают: усталость у школьника может быть симптомом болезни

Гематолог Евгения Томова: усталость у школьников может быть связана с железодефицитной анемией

Если школьник выглядит вялым, быстро утомляется на уроках и жалуется на слабость уже в первые дни после отдыха — это может быть не просто "переходный период", а сигнал организма о серьёзной проблеме.

Что может скрываться за усталостью

Гематолог Евгения Томова объяснила, что подобные симптомы нередко связаны с железодефицитной анемией — состоянием, при котором ткани получают недостаточно кислорода.

"Железодефицитная анемия приводит к кислородному голоданию тканей, к гипоксии. В том числе плохо снабжается кислородом и сердце, и мозг — отсюда и утомляемость вплоть до того, что и каникулы восстановиться не помогают, а после отдыха снова нужен отдых, а во время уроков становится сложно сосредоточиться и решить даже простую задачу", — объяснила Томова.

Как распознать анемию

Признаки, на которые стоит обратить внимание:

  • бледная кожа;
  • ломкие ногти;
  • выпадение волос;
  • частые простуды;
  • сильная усталость и снижение концентрации.

Откуда берётся дефицит железа у детей

По словам врача, причинами анемии могут быть:

  • позднее введение прикорма;
  • несбалансированное питание;
  • частые перекусы у подростков;
  • скрытые кровопотери (особенно у маленьких детей).

Что делать родителям

Включать в меню продукты с высоким содержанием железа (говядина, печень, гречка, яблоки, бобовые).
Подросткам — регулярно сдавать анализ крови, даже при отсутствии симптомов.
Не игнорировать признаки усталости — это может быть не "ленивость", а признак гипоксии.

