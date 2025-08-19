Когда каникулы не помогают: усталость у школьника может быть симптомом болезни
Если школьник выглядит вялым, быстро утомляется на уроках и жалуется на слабость уже в первые дни после отдыха — это может быть не просто "переходный период", а сигнал организма о серьёзной проблеме.
Что может скрываться за усталостью
Гематолог Евгения Томова объяснила, что подобные симптомы нередко связаны с железодефицитной анемией — состоянием, при котором ткани получают недостаточно кислорода.
"Железодефицитная анемия приводит к кислородному голоданию тканей, к гипоксии. В том числе плохо снабжается кислородом и сердце, и мозг — отсюда и утомляемость вплоть до того, что и каникулы восстановиться не помогают, а после отдыха снова нужен отдых, а во время уроков становится сложно сосредоточиться и решить даже простую задачу", — объяснила Томова.
Как распознать анемию
Признаки, на которые стоит обратить внимание:
- бледная кожа;
- ломкие ногти;
- выпадение волос;
- частые простуды;
- сильная усталость и снижение концентрации.
Откуда берётся дефицит железа у детей
По словам врача, причинами анемии могут быть:
- позднее введение прикорма;
- несбалансированное питание;
- частые перекусы у подростков;
- скрытые кровопотери (особенно у маленьких детей).
Что делать родителям
Включать в меню продукты с высоким содержанием железа (говядина, печень, гречка, яблоки, бобовые).
Подросткам — регулярно сдавать анализ крови, даже при отсутствии симптомов.
Не игнорировать признаки усталости — это может быть не "ленивость", а признак гипоксии.
