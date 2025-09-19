Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Крахмаление белья
Крахмаление белья
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:55

Этот простой уход за утюгом избавит от поломок и пятен на одежде

Эксперты рекомендуют регулярную чистку утюга для продления срока его службы

Утюг — один из самых надёжных помощников в быту. Мы редко задумываемся о его уходе, пока не появляются проблемы: пятна на одежде, накипь или запах при нагреве. Но этих неприятностей легко избежать, если правильно ухаживать за прибором.

Подошва утюга — лицо прибора

Со временем на поверхности скапливаются следы ткани, крахмала или нагар от случайного перегрева. Эти остатки не только портят одежду, но и снижают качество глажки. Чистить подошву стоит мягкой губкой и специальными карандашами для утюгов. Категорически нельзя использовать металлические щётки или абразивы — они оставляют царапины.

Вода и резервуар

Главная проблема современных утюгов — накипь. Использование жёсткой воды ускоряет образование солевых отложений, которые засоряют отверстия парогенератора. Оптимально наливать фильтрованную или кипячёную воду. Раз в месяц стоит проводить профилактическую очистку: использовать лимонную кислоту или специальные жидкости для техники.

Правильная эксплуатация

Утюг не любит резких движений. Не стоит ударять им по доске или оставлять горячим на ткани — это ускоряет износ и может привести к пожару. После глажки обязательно выливайте остатки воды из резервуара и дайте прибору полностью остыть.

Хранение имеет значение

Утюг должен стоять вертикально на ровной поверхности. Намотанный вокруг корпуса шнур — частая ошибка: это повреждает изоляцию и сокращает срок службы. Лучше аккуратно свернуть кабель и закрепить его мягкой лентой.

Маленькие правила, которые продлевают жизнь утюга

  • используйте фильтрованную воду;
  • регулярно очищайте подошву;
  • не оставляйте горячий прибор без присмотра;
  • всегда сливайте остатки воды после работы;
  • храните утюг в вертикальном положении;
  • следите за состоянием шнура и вилки.

Техника любит заботу

Утюг способен служить долгие годы, если уделять внимание деталям. Чистая подошва, качественная вода и бережное хранение — три главных правила, которые помогут избежать поломок и сохранить одежду в идеальном состоянии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Народные приметы и практические советы для обеденного стола сегодня в 1:18

Ошибка в интерьере, которая делает дом неблагополучным

Эксперты напомнили, что на обеденном столе нельзя держать пустую посуду, деньги, ключи, ножи и другие предметы, не связанные с едой. Это не только народные приметы, но и практические правила гигиены и безопасности.

Читать полностью » Большинство россиян готовы переплатить за квартиру с техникой сегодня в 0:42

Микроволновка важнее стиралки? Что нужно в съёмной квартире в первую очередь

Опрос показал, что 81% россиян считают холодильник, а 67% — микроволновую печь обязательной техникой в съемной квартире. Большинство арендаторов готовы платить больше, если техника есть и в хорошем состоянии.

Читать полностью » Разницы между матовой и блестящей стороной фольги нет — объяснили технологи вчера в 23:22

Оборотная сторона фольги: один неверный поворот — и ужин в тартарары

Мифы и правда о том, какой стороной класть фольгу в духовке. Почему у неё разная поверхность и влияет ли это на вкус и качество запекания.

Читать полностью » Третий отсек стиральной машины используют для предварительной стирки вчера в 22:28

Третий лишний? В стиральной машине этот отсек решает больше, чем думают

Многие даже не подозревают, что третий отсек стиральной машины скрывает полезные функции. Разбираем его назначение и правильное использование.

Читать полностью » Оптимальная частота чистки матраса — раз в 6 месяцев, при аллергии чаще вчера в 21:14

Матрас превращается в болотце: один неверный шаг — и плесень побеждает

Чистый и ароматный матрас — не роскошь, а основа здорового сна. Узнайте, как легко избавиться от пыли и запахов с помощью простых средств.

Читать полностью » Врачи советуют использовать уголь и соду вместо освежителей для устранения запахов вчера в 20:23

Дом сияет чистотой, а воздух всё равно предаёт: откуда берётся тайный источник запаха

Ваш дом может пахнуть свежестью без химии! Узнайте простые и эффективные способы очистки воздуха и избавления от запахов.

Читать полностью » Смесь для мытья полов из подручных средств продлевает чистоту на неделю вчера в 19:05

Полы блестят неделю без швабры: смесь шесть в одном ломает все правила уборки

Простая смесь из шести ингредиентов помогает сохранить полы чистыми целую неделю. Узнайте секретный рецепт и советы по его применению.

Читать полностью » Лайфхак из интернета: таблетки для посудомоечной машины против нагара вчера в 18:58

Интернет смеялся, пока не попробовал: лайфхак с таблеткой для посуды покорил хозяек

Оказалось, что мыть решётки духовки можно без усилий и царапин. Узнайте простой способ с таблеткой и пакетом, который экономит время.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Сорняки помогают садоводам: обогащают землю азотом, привлекают опылителей и снижают переувлажнение почвы
Питомцы

Учёные: собаки распознают эмоции человека по мимике, голосу и запаху
Технологии

63% российских интернет-пользователей смотрят контент через Smart TV — Яндекс Реклама
Еда

Куриный рулет с курагой запекается в духовке и получается сочным
Технологии

iPhone 17 Pro выдержал падения без повреждений в новых утечках
Спорт и фитнес

Упражнения для улучшения кровообращения в полёте
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Эльвира Байкова: даже одна рюмка запускает разрушение клеток печени
Наука

Китайский стартап Space Pioneer успешно испытал ракету Тяньлун-3, сопоставимую с Falcon 9 от SpaceX
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet