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Женщина ожидает сдачи анализов
Женщина ожидает сдачи анализов
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Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:30

Ферритин в крови зашкаливает не просто так: вот что может стоять за таким показателем

Высокий уровень содержания железа в крови — явление, вокруг которого существует множество домыслов. О том, насколько опасно это состояние и стоит ли пытаться следить за микроэлементами самостоятельно, изданию NewsInfo рассказал врач-эндокринолог Антон Поляков.

Ранее стало известно об истории 71-летней жительницы Великобритании, которой из-за критического повышения уровня ферритина потребовалась серия процедур кровопускания для удаления шести литров крови.

Эксперты отмечают, что контроль за биомаркерами должен быть профессиональным, так как скрытые процессы в организме не всегда соответствуют внешнему самочувствию.

Специалист подчеркнул, что в большинстве случаев значительный избыток железа связан с генетическим нарушением — гемохроматозом. Это заболевание сопровождается аномальным накоплением микроэлемента и его складированием в виде ферритина. В результате повышается риск повреждения тканей и органов.

"Когда перегрузка железом повышается, возникает окислительный стресс, снижение антиоксидантов и повышение так называемых свободных радикалов в крови, что вызывает повреждение клеток. Любые клетки на фоне высокого железа могут быть в зоне риска, клетки сердца, печени, мозга. Избыток железа перегружает печень, потому что печень это основное место, где железо складируется", — пояснил эндокринолог.

По словам эксперта, если не обращать внимания на подобные маркеры, у пациентов с генетической предрасположенностью на поздних стадиях может сформироваться сахарный диабет. При этом важно помнить, что интерпретация результатов анализов — задача для врача, так как пограничные показатели иногда не являются признаком болезни.

Кроме того, существуют случаи, когда пациенты усугубляют ситуацию самостоятельно, чрезмерно увлекаясь введением препаратов железа без медицинского контроля, что также ведет к опасной перегрузке организма, о чем часто предупреждают при анализе рисков инвазивных методов введения веществ.

Поляков добавил, что гемохроматоз встречается примерно у пяти процентов населения и требует специфической дифференциальной диагностики. Высокий ферритин может быть спровоцирован не только накоплением железа, но и воспалительными процессами или даже онкозаболеваниями. Понимание этих причин важно для того, чтобы вовремя выявить истинные факторы риска для метаболизма.

"Железо — очень лабильный показатель, его держать в норме крайне проблематично. Показатель железа сам по себе абсолютно бесполезный. Если люди будут заниматься самодиагностикой и смотреть, какое у них железо, с таким же успехом они карты Таро могут разложить и узнать что-то новое о себе. Нужна совокупность данных, это делается под контролем врачей", — отметил Поляков.

Специалисты напоминают, что при любых сомнениях не стоит полагаться на самостоятельную интерпретацию цифр, так как понимание баланса микроэлементов возможно только при комплексном обследовании.

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Проверено экспертом: Врач-терапевт (Врач общей практики) Алексей Поляков, Врач-терапевт (Врач общей практики) Марина Егорова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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