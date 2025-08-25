Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мавританский поезд
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:16

640 километров в день по раскалённым пескам — такое под силу только этому гиганту

Его длина поражает воображение — 2,8 километра железа и стали тянутся через песчаные равнины Сахары. Этот колоссальный состав ежедневно преодолевает более 640 километров, связывая сердце горнодобывающего региона с Атлантикой.

Речь идёт о мавританском железнорудном поезде, одном из самых длинных и тяжёлых в мире.

Экономическая артерия страны

Маршрут соединяет шахтёрский город Зуэрат и порт Нуадибу, протянувшись на 704 километра. Здесь перевозят железную руду — стратегическое сырьё для экономики Мавритании. Вес состава вместе с грузом достигает 84 тонн, а количество вагонов колеблется от 200 до 300.

История рождения железнодорожного гиганта

Строительство началось в 1960 году, а первые составы вышли на линию уже в 1963-м. Железная дорога стала настолько значимой, что спустя десятилетие, в 1974 году, её национализировали.

Однако судьба этой линии была непростой. После аннексии южной части Западной Сахары в 1976 году дорога подверглась атакам Фронта Полисарио и фактически перестала функционировать. Экономический удар был огромным.

Ситуация изменилась лишь после свержения президента Моктара ульд Даддаха. Армия вывела войска из региона, и уже в начале 1980-х поезда снова вернулись на маршрут.

Поезд без расписания

Хотя формально это грузовой транспорт, в составе предусмотрено пассажирское купе. Государственная компания Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM) разрешает садиться в поезд местным жителям и туристам.

Но привычных удобств пассажирских поездов тут нет: ни билетных касс, ни проводников, ни вагонов-ресторанов. Те, кто рискнул отправиться в путешествие по Сахаре, советуют заранее обращаться к местным гидам.

Как отмечают в Young Pioneer Tours, поезд не следует чёткому расписанию и может отправляться раньше или позже предполагаемого времени. Дорога занимает от 11 до 15 часов.

Конкуренция за звание рекордсмена

Несмотря на впечатляющие размеры, статус "самого длинного поезда мира" у мавританского гиганта не абсолютен. В Бразилии по железной дороге Каражас курсирует аналогичный состав длиной 3,2 километра, также перевозящий железную руду.

И всё же именно поезд, пересекающий Сахару, стал символом инженерного упорства и силы, связавшей пустыню с океаном.

