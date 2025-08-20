Боснийская река Сава раскрыла секрет: клад железных слитков переписывает торговые пути древней Европы

Археологи, проводившие раскопки вдоль реки Сава в Толише, на северо-востоке Боснии и Герцеговины, совершили сенсационное открытие. Они обнаружили, возможно, самую большую коллекцию доисторических бипирамидальных железных слитков, когда-либо найденных в Европе. Это открытие может коренным образом изменить представление о роли этого региона в доисторической торговле и металлургии.

Тайник, относящийся к переходному периоду между поздним железным веком (латенская культура) и римским влиянием в I или II веке до н. э., состоит из сотен сохранившихся железных прутьев, что является очень важным фактом. Это свидетельствует о развитой металлургии.

Железные слитки: сырье для инструментов и оружия

Эти железные прутья, которые ранее использовались кузнецами для изготовления инструментов, оружия и предметов быта, представляют огромную историческую ценность. Они являются ценным ресурсом.

До этого открытия в Боснии был найден только один слиток такого типа, в Хорватии — один, в Словении — три, а также небольшое количество слитков было найдено во Франции, Германии, Венгрии и Румынии. Количество находок на этом единственном боснийском участке превышает общее количество находок, когда-либо обнаруженных на континенте. Это делает открытие еще более значимым.

Всё началось с Перо Маткича, любителя местной истории, который в прошлом году заметил в мутной реке фрагменты неизвестного металла, что привело к сенсации. Это пример того, как важно проявлять любопытство.

Он сфотографировал их и отправил Хрвое Вуличу, директору городского музея Винковци в Хорватии, который сразу понял, что это такое, что является очень важным. Это говорит о его профессионализме.

Трансграничная исследовательская группа: сотрудничество ученых

В результате была создана трансграничная исследовательская группа, в которую вошли Хорватский институт охраны природы, подводный археолог Крунослав Зубчич и Никица Пудич из Хорватской службы спасения в горах, а также Маткич, его сын Миховила и директор музея францисканского монастыря "Врата Боснии" в Толисе, что позволило ускорить работу. Это пример плодотворного сотрудничества.

Дождавшись, пока уровень воды в реке снизится, команда приступила к осторожным раскопкам, что является ключевым моментом для сохранения артефактов.

Место раскопок было привязано к фиксированным ориентирам, а с помощью фотограмметрии была создана подробная 3D-модель участка, что позволило полностью задокументировать находку. Каждый слиток был задокументирован, пронумерован и аккуратно извлечён из русла реки, после чего помещён в ёмкости с дистиллированной водой для предотвращения коррозии, что является важным шагом.

Причины затопления: версия исследователей

Точная причина, по которой такой огромный груз оказался в Саве, неизвестна, но исследователи предполагают, что слитки были частью грузового судна, которое затонуло, предположительно, из-за шторма, навигационной ошибки или военных действий. Это может быть связано с множеством факторов.

Следующий этап исследования будет посвящён химическому анализу для определения происхождения железа, что позволит узнать больше о происхождении слитков. Это очень важно для науки.

Учитывая масштаб и историческую значимость открытия, музей францисканского монастыря в настоящее время сотрудничает с учреждениями в Словении, Германии, Франции и Австрии, что поможет получить более полную картину. Это необходимо для более глубокого изучения.

По оценкам специалистов, проект будет реализовываться в течение нескольких лет и в конечном итоге может изменить наши представления об экономических и логистических сетях доисторической Европы, что является очень важным.

Интересные факты о железе:

Железо использовалось людьми уже более 5000 лет.

Железный век начался примерно в XIII веке до нашей эры.

Железо является одним из самых распространенных элементов на Земле.

Обнаружение крупнейшего клада железных слитков в Боснии и Герцеговине — это важное археологическое открытие, которое позволит по-новому взглянуть на историю доисторической Европы и оценить роль этого региона в древней торговле и металлургии. Дальнейшие исследования помогут раскрыть новые тайны прошлого.