Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Слитки серебра
Слитки серебра
© Openverse by sprottmoney is licensed under CC BY 2.0
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:21

Боснийская река Сава раскрыла секрет: клад железных слитков переписывает торговые пути древней Европы

Крупнейший клад железных слитков найден в Боснии: что это меняет в истории Европы

Археологи, проводившие раскопки вдоль реки Сава в Толише, на северо-востоке Боснии и Герцеговины, совершили сенсационное открытие. Они обнаружили, возможно, самую большую коллекцию доисторических бипирамидальных железных слитков, когда-либо найденных в Европе. Это открытие может коренным образом изменить представление о роли этого региона в доисторической торговле и металлургии.

Тайник, относящийся к переходному периоду между поздним железным веком (латенская культура) и римским влиянием в I или II веке до н. э., состоит из сотен сохранившихся железных прутьев, что является очень важным фактом. Это свидетельствует о развитой металлургии.

Железные слитки: сырье для инструментов и оружия

Эти железные прутья, которые ранее использовались кузнецами для изготовления инструментов, оружия и предметов быта, представляют огромную историческую ценность. Они являются ценным ресурсом.

До этого открытия в Боснии был найден только один слиток такого типа, в Хорватии — один, в Словении — три, а также небольшое количество слитков было найдено во Франции, Германии, Венгрии и Румынии. Количество находок на этом единственном боснийском участке превышает общее количество находок, когда-либо обнаруженных на континенте. Это делает открытие еще более значимым.

Всё началось с Перо Маткича, любителя местной истории, который в прошлом году заметил в мутной реке фрагменты неизвестного металла, что привело к сенсации. Это пример того, как важно проявлять любопытство.

Он сфотографировал их и отправил Хрвое Вуличу, директору городского музея Винковци в Хорватии, который сразу понял, что это такое, что является очень важным. Это говорит о его профессионализме.

Трансграничная исследовательская группа: сотрудничество ученых

В результате была создана трансграничная исследовательская группа, в которую вошли Хорватский институт охраны природы, подводный археолог Крунослав Зубчич и Никица Пудич из Хорватской службы спасения в горах, а также Маткич, его сын Миховила и директор музея францисканского монастыря "Врата Боснии" в Толисе, что позволило ускорить работу. Это пример плодотворного сотрудничества.

Дождавшись, пока уровень воды в реке снизится, команда приступила к осторожным раскопкам, что является ключевым моментом для сохранения артефактов.

Место раскопок было привязано к фиксированным ориентирам, а с помощью фотограмметрии была создана подробная 3D-модель участка, что позволило полностью задокументировать находку. Каждый слиток был задокументирован, пронумерован и аккуратно извлечён из русла реки, после чего помещён в ёмкости с дистиллированной водой для предотвращения коррозии, что является важным шагом.

Причины затопления: версия исследователей

Точная причина, по которой такой огромный груз оказался в Саве, неизвестна, но исследователи предполагают, что слитки были частью грузового судна, которое затонуло, предположительно, из-за шторма, навигационной ошибки или военных действий. Это может быть связано с множеством факторов.

Следующий этап исследования будет посвящён химическому анализу для определения происхождения железа, что позволит узнать больше о происхождении слитков. Это очень важно для науки.

Учитывая масштаб и историческую значимость открытия, музей францисканского монастыря в настоящее время сотрудничает с учреждениями в Словении, Германии, Франции и Австрии, что поможет получить более полную картину. Это необходимо для более глубокого изучения.

По оценкам специалистов, проект будет реализовываться в течение нескольких лет и в конечном итоге может изменить наши представления об экономических и логистических сетях доисторической Европы, что является очень важным.

Интересные факты о железе:

Железо использовалось людьми уже более 5000 лет.
Железный век начался примерно в XIII веке до нашей эры.
Железо является одним из самых распространенных элементов на Земле.

Обнаружение крупнейшего клада железных слитков в Боснии и Герцеговине — это важное археологическое открытие, которое позволит по-новому взглянуть на историю доисторической Европы и оценить роль этого региона в древней торговле и металлургии. Дальнейшие исследования помогут раскрыть новые тайны прошлого.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Японская археология ликует: найдены артефакты из гробницы императора Нинтоку сегодня в 5:36

Золото и сталь древности: сенсационные находки из Дайсен-кофун будоражат воображение

Впервые представлены артефакты из Дайсен-кофун, гробницы императора Нинтоку! Церемониальный нож и доспехи раскрывают тайны истории Японии.

Читать полностью » Устройства мгновенного нагрева воды набирают популярность среди пользователей сегодня в 4:11

Челюсть отвисла сразу: вода для чая через 3 секунды без кипячения

Водонагреватели становятся новой альтернативой чайникам: быстрый нагрев за секунды, экономия электроэнергии и удобство для всей семьи и офиса.

Читать полностью » Компактные сушилки Morus Zero высушивают рубашку за 15 минут — данные производителя сегодня в 3:25

Забудьте про громоздкие сушилки: компактная новинка меняет правила игры

Компактные сушилки обещают высушить футболку за 15 минут. Удобство или компромисс? Разбираемся, кому они подходят и в чём их главные преимущества.

Читать полностью » Envision Energy: новые испытания показали эффективность двухлопастной турбины для наземной ветроэнергетики сегодня в 2:36

500 дней без поломок: новая турбина показала то, чего никто не ожидал

Китайская Envision Energy доказала: двухлопастные турбины могут быть не только дешевле и легче, но и не уступать трёхлопастным по мощности и эффективности.

Читать полностью » Япония открыла первую промышленную осмотическую электростанцию во Фукуоке сегодня в 1:11

Фукуока вошла в историю: там заработала станция, которой нет больше нигде в Азии

В Японии заработала первая в Азии осмотическая электростанция: энергия из солёности воды теперь обеспечивает свет и чистую воду жителям Фукуоки.

Читать полностью » Suparco: новый спутник Пакистана передаёт снимки высокого разрешения с орбиты сегодня в 0:37

Спутник Пакистана вышел на связь — первые снимки вызвали недоумение

Пакистан вывел на орбиту новый спутник, который изменит подход к урбанизации, сельскому хозяйству и климатическому мониторингу.

Читать полностью » Учёные обнаружили связь между гепатитом С и развитием шизофрении вчера в 23:48

Вирусная теория психических расстройств получила новое подтверждение

Новое исследование связывает вирус гепатита С с психическими расстройствами, открывая новые возможности для лечения шизофрении и биполярного расстройства.

Читать полностью » Японские исследователи обнаружили новый механизм развития ревматоидного артрита вчера в 23:40

Ошибка в коде иммунитета: почему организм атакует сам себя

Ученые Киотского университета обнаружили, что стволовые клетки иммунной системы играют ключевую роль в ревматоидном артрите, вызывая хроническое воспаление суставов.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Анастасия Коврижных: когда обязательно нужно спилить больную яблоню
Еда

Учёные: уровень pH белка мешает легко очистить свежее яйцо от скорлупы
Садоводство

Зубочистка помогает томатам быстрее покраснеть: правила и ограничения метода
Питомцы

Почему кошки лежат на спине: анализ поведения от ветеринаров
Туризм

Почему стоит отдыхать в Абхазии: плюсы и минусы вашей поездки
Спорт и фитнес

Ротач назвала четыре упражнения, которые помогают сформировать рельефный живот
Авто и мото

Dodge Viper с двигателем Hurricane I6 выдал 900+ л.с. на испытаниях BoostedMotorsports
Красота и здоровье

Врач Эльвира Фесенко: избыток соли ухудшает кровоснабжение мозга и повышает риск деменции
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru