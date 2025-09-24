Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by yanalya is licensed under Public domain
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:43

Дефицит железа тихо разрушает здоровье: как заметить раньше времени

Многие считают, что усталость или бледность кожи — это лишь признаки стресса или недосыпа. Однако врачи предупреждают: такие симптомы нередко указывают на дефицит железа. Об этом пишет нутрициолог Сусанна Аллаярова, отмечая, что проблема встречается у женщин, мужчин и даже детей.

Эксперты подчеркивают: низкий уровень железа нельзя игнорировать, ведь этот микроэлемент играет ключевую роль в работе организма — участвует в переносе кислорода и влияет на иммунитет, память и общее самочувствие.

Основные причины дефицита

Недостаток железа может быть вызван сразу несколькими факторами:

  • низкое поступление микроэлемента с пищей;
  • регулярные потери (например, обильные менструации у женщин);
  • приём лекарств, истощающих запасы железа;
  • повышенные потребности организма — у беременных, детей в период роста или пациентов с хроническими заболеваниями.

Аллаярова предупреждает: "Не нужно самому себе назначать препараты железа (особенно БАДы!) — это может быть опасно. За диагнозом нужно обращаться только к врачу".

По её словам, если врач выявляет железодефицитную анемию, восполнить уровень только питанием невозможно — необходима медикаментозная терапия. При этом важно выяснить, что именно стало причиной дефицита, иначе после лечения показатели снова снизятся.

Какое железо усваивается лучше

Учёные выделяют два вида железа:

  • гемовое - содержится в продуктах животного происхождения и усваивается на 15-35%;
  • негемовое - поступает из растительных продуктов, усвоение ниже (2-10%).

На эффективность влияет и состав рациона: витамин С значительно улучшает усвоение, тогда как кальций и фитаты (содержатся в бобовых, злаках, рисе) наоборот препятствуют этому процессу.

По данным методических рекомендаций Минздрава РФ (МР 2.3.1.0253-21), суточная норма железа такова:

  • мужчины до 50 лет — 10 мг,
  • женщины до 50 лет — 18 мг,
  • мужчины и женщины старше 50 лет — 8 мг,
  • дети — от 4 до 18 мг.

Приём препаратов: что нужно знать

Препараты железа назначает только врач. Чтобы они подействовали максимально эффективно, специалисты советуют:

  • принимать вместе с витамином С или продуктами, где он содержится (цитрусовые, смородина, болгарский перец, брокколи, киви);
  • не сочетать с продуктами и добавками кальция;
  • выдерживать интервал не менее двух часов между приёмом кальция и железа;
  • избегать одновременного употребления с кофе, чаем и крупами, так как они снижают усвоение.

Врач-нутрициолог подчёркивает: "Как всегда, самое оптимальное — разнообразный рацион и с животными, и растительными источниками, чтобы максимально усваивалось железо из пищи".

Медики рекомендуют проходить ежегодный чекап — общий анализ крови и проверку уровня ферритина, что позволяет вовремя заметить дефицит.

Продукты, богатые железом

Для профилактики полезно включать в рацион продукты с высоким содержанием микроэлемента.

Животные источники

Железо

Растительные источники

Железо

Печень утиная/гусиная

30,5

Фасоль (черноглазая, красная)

8,2-8,3

Печень свиная

23,3

Чечевица (сухая)

7,4

Лёгкое свиное

18,9

Маш (сухой)

6,7

Печень куриная

9,0

Кешью (сырой)

6,7

Печень индейки

8,9

Фасоль белая

5,5

Лёгкое говяжье

8,0

Горох (сухой)

4,8

Говядина (постное мясо)

~2,7

Киноа (сухая)

4,6

Баранина (постное мясо)

~2,0

Нут (сухой)

4,3

Рыба (скумбрия, карп, судак)

1,6

Фисташки

4,0

Свинина (постная часть)

1,0-1,5

Грибы лисички

3,5

При этом данные по содержанию могут различаться в зависимости от источников. Врачи напоминают: главное — разнообразное питание, а не акцент только на одном продукте.

Интересные факты

  • По данным Всемирной организации здравоохранения, железодефицитная анемия остаётся самым распространённым видом анемии в мире и затрагивает до 30% населения планеты.
  • Женщины в возрасте от 15 до 49 лет чаще сталкиваются с дефицитом железа из-за физиологических особенностей организма.
  • Вегетарианцы и веганы находятся в группе риска, так как получают только негемовое железо, которое усваивается хуже.

Дефицит железа — это не только усталость или слабость, но и серьёзный риск для здоровья. Своевременные обследования, консультация с врачом и сбалансированное питание помогают избежать развития анемии и поддерживать организм в тонусе.

