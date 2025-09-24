Дефицит железа тихо разрушает здоровье: как заметить раньше времени
Многие считают, что усталость или бледность кожи — это лишь признаки стресса или недосыпа. Однако врачи предупреждают: такие симптомы нередко указывают на дефицит железа. Об этом пишет нутрициолог Сусанна Аллаярова, отмечая, что проблема встречается у женщин, мужчин и даже детей.
Эксперты подчеркивают: низкий уровень железа нельзя игнорировать, ведь этот микроэлемент играет ключевую роль в работе организма — участвует в переносе кислорода и влияет на иммунитет, память и общее самочувствие.
Основные причины дефицита
Недостаток железа может быть вызван сразу несколькими факторами:
- низкое поступление микроэлемента с пищей;
- регулярные потери (например, обильные менструации у женщин);
- приём лекарств, истощающих запасы железа;
- повышенные потребности организма — у беременных, детей в период роста или пациентов с хроническими заболеваниями.
Аллаярова предупреждает: "Не нужно самому себе назначать препараты железа (особенно БАДы!) — это может быть опасно. За диагнозом нужно обращаться только к врачу".
По её словам, если врач выявляет железодефицитную анемию, восполнить уровень только питанием невозможно — необходима медикаментозная терапия. При этом важно выяснить, что именно стало причиной дефицита, иначе после лечения показатели снова снизятся.
Какое железо усваивается лучше
Учёные выделяют два вида железа:
- гемовое - содержится в продуктах животного происхождения и усваивается на 15-35%;
- негемовое - поступает из растительных продуктов, усвоение ниже (2-10%).
На эффективность влияет и состав рациона: витамин С значительно улучшает усвоение, тогда как кальций и фитаты (содержатся в бобовых, злаках, рисе) наоборот препятствуют этому процессу.
По данным методических рекомендаций Минздрава РФ (МР 2.3.1.0253-21), суточная норма железа такова:
- мужчины до 50 лет — 10 мг,
- женщины до 50 лет — 18 мг,
- мужчины и женщины старше 50 лет — 8 мг,
- дети — от 4 до 18 мг.
Приём препаратов: что нужно знать
Препараты железа назначает только врач. Чтобы они подействовали максимально эффективно, специалисты советуют:
- принимать вместе с витамином С или продуктами, где он содержится (цитрусовые, смородина, болгарский перец, брокколи, киви);
- не сочетать с продуктами и добавками кальция;
- выдерживать интервал не менее двух часов между приёмом кальция и железа;
- избегать одновременного употребления с кофе, чаем и крупами, так как они снижают усвоение.
Врач-нутрициолог подчёркивает: "Как всегда, самое оптимальное — разнообразный рацион и с животными, и растительными источниками, чтобы максимально усваивалось железо из пищи".
Медики рекомендуют проходить ежегодный чекап — общий анализ крови и проверку уровня ферритина, что позволяет вовремя заметить дефицит.
Продукты, богатые железом
Для профилактики полезно включать в рацион продукты с высоким содержанием микроэлемента.
|
Животные источники
|
Железо
|
Растительные источники
|
Железо
|
Печень утиная/гусиная
|
30,5
|
Фасоль (черноглазая, красная)
|
8,2-8,3
|
Печень свиная
|
23,3
|
Чечевица (сухая)
|
7,4
|
Лёгкое свиное
|
18,9
|
Маш (сухой)
|
6,7
|
Печень куриная
|
9,0
|
Кешью (сырой)
|
6,7
|
Печень индейки
|
8,9
|
Фасоль белая
|
5,5
|
Лёгкое говяжье
|
8,0
|
Горох (сухой)
|
4,8
|
Говядина (постное мясо)
|
~2,7
|
Киноа (сухая)
|
4,6
|
Баранина (постное мясо)
|
~2,0
|
Нут (сухой)
|
4,3
|
Рыба (скумбрия, карп, судак)
|
1,6
|
Фисташки
|
4,0
|
Свинина (постная часть)
|
1,0-1,5
|
Грибы лисички
|
3,5
При этом данные по содержанию могут различаться в зависимости от источников. Врачи напоминают: главное — разнообразное питание, а не акцент только на одном продукте.
Интересные факты
- По данным Всемирной организации здравоохранения, железодефицитная анемия остаётся самым распространённым видом анемии в мире и затрагивает до 30% населения планеты.
- Женщины в возрасте от 15 до 49 лет чаще сталкиваются с дефицитом железа из-за физиологических особенностей организма.
- Вегетарианцы и веганы находятся в группе риска, так как получают только негемовое железо, которое усваивается хуже.
Дефицит железа — это не только усталость или слабость, но и серьёзный риск для здоровья. Своевременные обследования, консультация с врачом и сбалансированное питание помогают избежать развития анемии и поддерживать организм в тонусе.
