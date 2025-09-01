Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 22:06

Утюг прослужит меньше, чем вы думаете: главные ошибки, которые делают все

Ошибки при глажке, которые портят одежду и сокращают срок службы утюга

Глажка редко вызывает восторг, но без этого в быту просто не обойтись. И всё же мало кто задумывается, что неправильное обращение с утюгом сокращает срок службы и может испортить одежду.

Ошибки, которые совершают чаще всего

  1. Оставлять утюг на ткани. Даже несколько секунд контакта горячей поверхности с вещью могут закончиться подпалинами или дырой. При этом сама подошва тоже страдает — на ней остаются следы. Чтобы избежать проблем, всегда ставьте утюг на подставку, если делаете паузу.

  2. Гладить поверх молний и пуговиц. Металлические элементы повреждают антипригарное покрытие, из-за чего подошва начинает цепляться за ткань. Если нужно обработать такие участки, используйте только носик утюга.

  3. Хранить прибор с водой внутри. Оставшаяся жидкость приводит к образованию ржавчины и закупорке паровых отверстий. После каждой глажки лучше полностью опустошать резервуар.

  4. Чистка неподходящими средствами. Жёсткие губки и металлические щётки оставляют царапины, нарушающие равномерность нагрева. Для ухода достаточно мягкой тряпки и специальных составов.

  5. Убирать ещё горячий прибор. Если отправить утюг в шкаф или поставить на неподходящую поверхность сразу после работы, можно повредить и саму технику, и мебель. Дождитесь полного остывания.

  6. Оставлять включённым в розетку. Это не только лишний расход электричества, но и потенциальная опасность. Без надобности прибор всегда нужно отключать.

Дополнительные нюансы, о которых стоит помнить

  1. Гладить лучше всего на устойчивой поверхности. Случайные решения вроде дивана или стула не обеспечат ни удобства, ни безопасности.
  2. Температуру необходимо подбирать под конкретную ткань: синтетика и хлопок выдерживают совершенно разные режимы.
  3. Грязная подошва оставляет следы на одежде и мешает пару свободно выходить наружу. Регулярная чистка избавит от этой проблемы.
  4. Вода из-под крана содержит соли, которые образуют накипь. Лучше использовать фильтрованную или специальную для утюгов.

Привычка правильно ухаживать за техникой экономит деньги и нервы. Каждая ошибка ускоряет поломку, а вместе с ней можно потерять любимую вещь, которую испортит подпалина или развод. Небольшие, но регулярные действия помогут утюгу прослужить гораздо дольше, а вещи всегда будут выглядеть аккуратно.

