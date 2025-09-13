Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Почему мозг искажает воспоминания
Почему мозг искажает воспоминания
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 20:58

Железо может стать ключом к лечению Альцгеймера: что это значит для пациентов

Учёные Университета Джона Хопкинса: повышенный уровень железа в мозге предсказывает риск когнитивных нарушений

Методы визуализации мозга становятся всё более важным инструментом в поиске ранних признаков когнитивных нарушений. Новое исследование показывает: уровень железа в определённых зонах мозга может предсказать риск будущего ухудшения памяти и других когнитивных функций. Такой подход открывает возможности для ранней диагностики и своевременного вмешательства.

Железо как фактор риска

Болезнь Альцгеймера — основная причина деменции, и её последствия для общества постоянно растут. Обычно внимание специалистов сосредоточено на двух белках — бета-амилоиде и тау, которые накапливаются в мозге за многие годы до появления симптомов. Однако лечение, направленное исключительно на эти белки, пока не приносит значительного эффекта. Это подтолкнуло учёных к изучению других факторов, среди которых особое место занимает накопление железа.

Избыток железа способен усиливать окислительный стресс — дисбаланс между свободными радикалами и антиоксидантами. В результате повышается токсичность амилоида, нарушается работа тау-белка, а нервные клетки начинают разрушаться. Всё это ускоряет развитие нейродегенерации.

Современные методы диагностики

Сегодня уровень железа можно оценить неинвазивным методом МРТ — количественным картированием восприимчивости (QSM). Эта технология появилась сравнительно недавно и уже доказала свою точность в измерении магнитных свойств тканей.

"QSM — это передовая методика МРТ, разработанная за последнее десятилетие для измерения магнитной восприимчивости тканей с хорошей точностью", — сказал доцент радиологии Сюй Ли.

В отличие от традиционных методов, QSM позволяет зафиксировать даже минимальные различия в содержании железа в разных областях мозга. Это делает технологию ценным инструментом для оценки риска развития когнитивных расстройств.

Ход исследования

Учёные Университета Джона Хопкинса провели исследование в рамках проекта BIOCARD, в котором приняли участие 158 добровольцев без признаков когнитивных нарушений. У 110 из них дополнительно были доступны данные позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), фиксирующей амилоидные отложения.

На старте эксперимента участникам сделали QSM МРТ, а затем наблюдали за их состоянием в течение семи с половиной лет. Результаты показали, что повышенные показатели магнитной восприимчивости в энторинальной коре и путамене — областях, связанных с памятью и когнитивными процессами, — предсказывали более высокий риск лёгких когнитивных нарушений.

"Используя QSM, мы обнаружили более высокое содержание железа в мозге в некоторых областях, связанных с памятью, что связано с более высоким риском развития когнитивных нарушений и более быстрым снижением когнитивных функций", — отметил Сюй Ли.

Сочетание факторов

Интересно, что перегрузка железом и наличие амилоидных отложений действовали как независимо, так и в комплексе. Вместе они ускоряли общее снижение когнитивных функций, усиливая друг друга. Это открывает новые направления для комплексного подхода к прогнозированию риска.

Таким образом, QSM может рассматриваться не только как диагностический инструмент, но и как способ выявления групп пациентов, которым особенно важно раннее вмешательство.

Перспективы терапии и диагностики

Учёные предполагают, что железо в мозге может стать не только биомаркером, но и мишенью для будущего лечения. Разработка препаратов, направленных на снижение его избыточного накопления, может стать важным дополнением к существующей терапии болезни Альцгеймера.

"Мы можем использовать этот инструмент для выявления пациентов с более высоким риском развития болезни Альцгеймера и потенциально направлять ранние вмешательства по мере появления новых методов лечения", — сказал Сюй Ли.

В будущем исследователи планируют стандартизировать методику QSM, сделать её быстрее и доступнее для практического применения. Кроме того, важной задачей остаётся изучение того, как железо взаимодействует с другими патологиями мозга, включая амилоид и тау-белки.

Что это значит для пациентов

Если дальнейшие исследования подтвердят полученные выводы, врачам удастся на ранних стадиях выявлять людей с риском развития деменции и корректировать стратегию их лечения. Такой подход позволит выигрывать время и улучшать качество жизни пациентов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Названы популярные ароматы на осень 2025: ваниль, древесные и пряные ноты сегодня в 16:02

Ошибка с парфюмом, которая стоит стойкости: как избежать главного провала

Хочется согреться не только одеждой, но и ароматом? Осень — идеальное время, чтобы выбрать новые духи и добавить в жизнь немного уюта.

Читать полностью » Горчичное масло с луком, алоэ и гибискусом укрепляет волосы и стимулирует рост сегодня в 15:39

Копеечный флакон против тысяч в салоне: как одно масло экономит на уходе волос

Горчичное масло в сочетании с пятью простыми ингредиентами может вернуть волосам силу и густоту. Узнайте старинные рецепты в новом формате.

Читать полностью » Ирина Бенетт: ежедневная фиксация достижений помогает справляться с синдромом самозванца сегодня в 15:32

Когда успех не радует: как синдром самозванца крадёт уверенность

Ирина Бенетт объяснила, как бороться с синдромом самозванца и укрепить уверенность в себе. Узнайте 5 ключевых практик и их секреты!

Читать полностью » Врач Кондрахин: прививку нужно сделать минимум за 14 дней до роста заболеваемости сегодня в 14:11

Прививка работает не сразу: сколько нужно времени для защиты

Врач рассказал, почему делать прививку от гриппа и коронавируса нужно уже сейчас, и объяснил, как правильно подготовиться к вакцинации.

Читать полностью » Стресс и вредные привычки — главные враги репродуктивного здоровья мужчин сегодня в 14:02

50% бесплодных браков связаны с ними: почему эксперты требуют срочно открыть особые центры

В России предлагают создать мужские консультации для борьбы с бесплодием. Уролог Андрей Герич: 50% проблем в браках связаны с мужским здоровьем. Профилактика и ранняя диагностика спасут тысячи семей.

Читать полностью » Паразиты под маской: врачи рассказали, как распознать скрытую угрозу здоровью сегодня в 13:17

Тело кричит о помощи: эти симптомы могут сигнализировать о скрытой паразитарной инфекции

Скрытая причина болезней: паразиты искусно маскируются, имитируя кожные, неврологические, кардиологические и другие недуги. Узнайте, как распознать и вылечить паразитарную инфекцию.

Читать полностью » Детский врач Ильдан Бадрутдинов рассказал, как защитить ребёнка от простуды и гриппа осенью сегодня в 13:07

Как первые симптомы гриппа обманывают родителей

Врач рассказал, как уберечь детей от простуды и гриппа осенью, чем опасно самолечение и почему вакцинация остаётся самым надёжным средством защиты.

Читать полностью » Педикулёз: признаки, профилактика и лечение – полное руководство для родителей сегодня в 12:17

Зуд, покраснение, гниды: признаки педикулёза, которые нельзя игнорировать – спасите своего ребёнка

Осенние вспышки педикулёза: узнайте, как защитить своего ребенка. Простые шаги профилактики, признаки заражения и эффективные методы лечения вшей. Не допустите распространения!

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Эксперты объяснили, почему привычные препараты осенью не помогают против почкового клеща
Наука

Магнитное поле Земли защищает от космического излучения — учёные
Туризм

РСТ зафиксировал рекордный рост популярности Крыма в бархатный сезон 2025 года
Питомцы

Гуппи, меченосцы, пецилии, данио и сомики подходят для начинающих аквариумистов
Красота и здоровье

Стилисты назвали балетки с квадратным носком ключевым акцентом в женском гардеробе этой осени
Еда

Растительные завтраки с 15–20 граммами белка: рецепты от диетолога Дезире Нильсен
Технологии

Преимущества iPhone перед Android-смартфонами в 2025 году
Еда

Учёные назвали продукты, которые поддерживают психическое здоровье
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet