Древние строители опередили время: как использовали реку Траве 2000 лет назад
На протяжении двух недель спокойствие полуострова Штюльпер-Хук на реке Траве, между Любеком и Травемюнде, сменилось археологическими раскопками и научными дискуссиями. Команда под руководством подводного археолога Феликса Рёша и исследователя Тиля Кюля провела работы, результаты которых пролили новый свет на историю этого стратегически важного места в I-IV веках н. э.
Поселение в железном веке
Находки подтвердили: в Штюльпер-Хуке существовало укреплённое поселение значительных размеров. Это особенно важно, так как материальные свидетельства позднего железного века на территории нынешнего Любека ранее были крайне скудны. Теперь же археологи говорят о гораздо более плотном и сложном заселении региона.
"Данное сочетание доказательств проливает совершенно новый свет на историю заселения территории современного муниципалитета Любек", — подчеркнул Рёш.
Загадка Хиртенберга
Центром исследования стал район Хиртенберг — возвышенность с насыпями и рвами. Ранее её считали либо средневековым предшественником Травемюнде, либо таможенным пунктом. Однако новые раскопки показали, что основные укрепления относятся к железному веку, а средневековые следы здесь практически отсутствуют.
Река как ключевой ресурс
Весной 2023 года археологи нашли на мелководье реки поле свай, а также керамику, датированную I веком. Это указывало на долговременное присутствие людей и активное использование реки как ресурса. Масштабные раскопки подтвердили: датировка свай совпадает с возрастом керамики. Таким образом, поселение сочетало естественную защиту возвышенности и доступ к реке — важной артерии для торговли и связи.
Сравнение гипотез
|Версия
|Данные
|Вывод
|Средневековый замок
|Практически нет археологических остатков
|Исключается
|Протогород Травемюнде
|Отсутствие признаков постоянного средневекового центра
|Маловероятно
|Укреплённое поселение железного века
|Сваи, керамика, стратиграфия
|Подтверждается
Советы шаг за шагом: работа археологов
-
Поверхностная разведка и картирование.
-
Подводные исследования для фиксации свай.
-
Раскопки на возвышенности Хиртенберг.
-
Сопоставление стратиграфии и датировок.
-
Лабораторный анализ керамики и древесины.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: интерпретировать насыпи как следы средневекового замка.
-
Последствие: искажение истории заселения.
-
Альтернатива: датировка артефактов и сопоставление с контекстом.
А что если…
А что если дальнейшие исследования обнаружат и другие укреплённые поселения вдоль Траве? Это позволит говорить о целой сети стратегических пунктов, существовавших задолго до Любека.
Плюсы и минусы новых данных
|Плюсы
|Минусы
|Подтверждают заселение региона в I-IV вв.
|Недостаток средневековых находок
|Связывают поселение с торговыми маршрутами
|Требуется больше датированных артефактов
|Уточняют роль реки Траве
|Интерпретация зависит от стратиграфии
FAQ
Почему место считали средневековым?
Из-за насыпей и рвов, которые могли напоминать замковые укрепления.
Как датировали сваи и керамику?
Методами дендрохронологии и сравнительного анализа.
Что важнее: находки на суше или в воде?
Обе группы указывают на единое поселение, использовавшее и реку, и возвышенность.
Мифы и правда
-
Миф: Штюльпер-Хук был замком.
-
Правда: укрепления относятся к железному веку.
-
Миф: регион был малозаселён в древности.
-
Правда: новые данные указывают на крупные поселения.
-
Миф: река Траве стала важной только в ганзейский период.
-
Правда: её стратегическое значение прослеживается уже 2000 лет назад.
3 интересных факта
-
В 2023 году у берегов Хиртенберга нашли затонувший ганзейский корабль XVII века.
-
Керамические фрагменты показывают активность в I веке н. э.
-
Штюльпер-Хук использовался людьми более двух тысячелетий.
Исторический контекст
I век н. э. — керамика и сваи, подтверждающие поселение.
IV век н. э. — завершение активного периода укреплений.
Средние века — слабые и разрозненные следы присутствия.
XVII век — затонувший ганзейский корабль у берегов.
XXI век — раскопки GUARD Archaeology и новые интерпретации.
