раскопки
раскопки
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:18

Древние строители опередили время: как использовали реку Траве 2000 лет назад

Археологи обнаружили крупное поселение железного века на полуострове Штюльпер-Хук

На протяжении двух недель спокойствие полуострова Штюльпер-Хук на реке Траве, между Любеком и Травемюнде, сменилось археологическими раскопками и научными дискуссиями. Команда под руководством подводного археолога Феликса Рёша и исследователя Тиля Кюля провела работы, результаты которых пролили новый свет на историю этого стратегически важного места в I-IV веках н. э.

Поселение в железном веке

Находки подтвердили: в Штюльпер-Хуке существовало укреплённое поселение значительных размеров. Это особенно важно, так как материальные свидетельства позднего железного века на территории нынешнего Любека ранее были крайне скудны. Теперь же археологи говорят о гораздо более плотном и сложном заселении региона.

"Данное сочетание доказательств проливает совершенно новый свет на историю заселения территории современного муниципалитета Любек", — подчеркнул Рёш.

Загадка Хиртенберга

Центром исследования стал район Хиртенберг — возвышенность с насыпями и рвами. Ранее её считали либо средневековым предшественником Травемюнде, либо таможенным пунктом. Однако новые раскопки показали, что основные укрепления относятся к железному веку, а средневековые следы здесь практически отсутствуют.

Река как ключевой ресурс

Весной 2023 года археологи нашли на мелководье реки поле свай, а также керамику, датированную I веком. Это указывало на долговременное присутствие людей и активное использование реки как ресурса. Масштабные раскопки подтвердили: датировка свай совпадает с возрастом керамики. Таким образом, поселение сочетало естественную защиту возвышенности и доступ к реке — важной артерии для торговли и связи.

Сравнение гипотез

Версия Данные Вывод
Средневековый замок Практически нет археологических остатков Исключается
Протогород Травемюнде Отсутствие признаков постоянного средневекового центра Маловероятно
Укреплённое поселение железного века Сваи, керамика, стратиграфия Подтверждается

Советы шаг за шагом: работа археологов

  1. Поверхностная разведка и картирование.

  2. Подводные исследования для фиксации свай.

  3. Раскопки на возвышенности Хиртенберг.

  4. Сопоставление стратиграфии и датировок.

  5. Лабораторный анализ керамики и древесины.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: интерпретировать насыпи как следы средневекового замка.

  • Последствие: искажение истории заселения.

  • Альтернатива: датировка артефактов и сопоставление с контекстом.

А что если…

А что если дальнейшие исследования обнаружат и другие укреплённые поселения вдоль Траве? Это позволит говорить о целой сети стратегических пунктов, существовавших задолго до Любека.

Плюсы и минусы новых данных

Плюсы Минусы
Подтверждают заселение региона в I-IV вв. Недостаток средневековых находок
Связывают поселение с торговыми маршрутами Требуется больше датированных артефактов
Уточняют роль реки Траве Интерпретация зависит от стратиграфии

FAQ

Почему место считали средневековым?
Из-за насыпей и рвов, которые могли напоминать замковые укрепления.

Как датировали сваи и керамику?
Методами дендрохронологии и сравнительного анализа.

Что важнее: находки на суше или в воде?
Обе группы указывают на единое поселение, использовавшее и реку, и возвышенность.

Мифы и правда

  • Миф: Штюльпер-Хук был замком.

  • Правда: укрепления относятся к железному веку.

  • Миф: регион был малозаселён в древности.

  • Правда: новые данные указывают на крупные поселения.

  • Миф: река Траве стала важной только в ганзейский период.

  • Правда: её стратегическое значение прослеживается уже 2000 лет назад.

3 интересных факта

  1. В 2023 году у берегов Хиртенберга нашли затонувший ганзейский корабль XVII века.

  2. Керамические фрагменты показывают активность в I веке н. э.

  3. Штюльпер-Хук использовался людьми более двух тысячелетий.

Исторический контекст

I век н. э. — керамика и сваи, подтверждающие поселение.

IV век н. э. — завершение активного периода укреплений.

Средние века — слабые и разрозненные следы присутствия.

XVII век — затонувший ганзейский корабль у берегов.

XXI век — раскопки GUARD Archaeology и новые интерпретации.

