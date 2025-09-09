Слиток под забором: как случайная находка в саду связала Швецию с Испанией

Представьте: в обычном шведском саду, под забором, прячется кусок металла, который пролежал там тысячелетиями. Это плосковыпуклый слиток медного сплава, относящийся к скандинавскому доримскому железному веку. Он стал первой такой находкой в Швеции и оказался металлургическим аналогом кладов из Польши того же периода.

Как слиток попал в руки археологов

Почти 50 лет назад семья Педерсен копала яму для столба забора в своём саду в Сярдале на западном побережье Швеции. Они нашли этот дискообразный предмет, но не признали в нём древний артефакт. Рядом ничего другого не было. Пять десятилетий слиток пылился в их мастерской, пока друг семьи — историк-любитель — не посоветовал показать его специалистам из Музея истории культуры Халланда.

Это плосковыпуклый, дискообразный предмет с ровной верхней стороной и изогнутой нижней. Его изготовили методом открытого литья в неглубокую форму или углубление в земле. Такие "булочки" или литейные формы распространены в Средиземноморье и континентальной Европе, а также найдены на затонувших кораблях бронзового и железного веков.

Контекст: торговля металлами в Скандинавии

Несмотря на богатые запасы медной руды в Скандинавии, её добыча в Бронзовом веке не велась. Вся медь импортировалась издалека, например, из Южной Европы. Объёмы торговли были огромными: ежегодно ввозились тонны металла с III-II тысячелетий до н. э. Слитки, как этот, — ключевой источник данных о добыче и продаже металлов с Бронзового века до римского железного.

Изотопный и элементный анализ свинца в артефактах помогает определить происхождение руды и её возраст. Слиток из Сярдала попал к исследователям из Гётеборгского университета во время их работы над использованием металлов в бронзовом веке на западе Швеции. Его форма и размеры типичны для бронзового века, поэтому его включили в исследование.

Но анализ удивил: слиток оказался из железного века и состоял из сплава меди, цинка, олова и свинца. Обмен данными с польскими коллегами показал, что его состав почти идентичен двум кладовым металлических прутков из Польши (найденным в 2013–2015 годах). Все эти предметы сделаны из цинковых медных руд юго-запада Испании.

Выводы учёных о торговых связях

Иберийская медь становится доминирующим источником руды для Скандинавии уже в позднем бронзовом веке. Данные по последующему железному веку немногочисленны, но иберийские рудники интенсивно эксплуатировались в этот период.

Кроме того, четверные сплавы, выделенные во всех изученных материалах, становятся все более распространенными в Средиземноморье с 1-го тысячелетия до н. э., в значительной степени заменяя типичный бинарный сплав меди и олова бронзового века. Исследования из балтийских регионов, которые были тесно связаны с Западной Швецией и южной Скандинавией в доримский железный век, показывают, что сплав Cu-Sn-Zn-Pb типа из Сярдала и Илавского поозерья присутствовал в этом регионе уже во второй половине 1-го тысячелетия до н. э.