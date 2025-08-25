Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Старинные сторожевые башни в Куртатинском ущелье
Старинные сторожевые башни в Куртатинском ущелье
© commons.wikimedia.org by Ivan Anastasin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:26

3000 метров над историей: как древние строили крепости лучше современных

Археологи обнаружили крепость железного века на плато Тиришин в Турции

На востоке Турции, в труднодоступном районе провинции Ван, археологи обнаружили впечатляющую крепость, возраст которой может достигать 3000 лет. Объект, расположенный на высоте 3000 метров, включает почти 50 помещений и 4 км каменных стен. Учёные предполагают, что он связан с древней урартской цивилизацией.

Уникальное расположение и стратегическое значение

Плато Тиришин, где была найдена крепость, издавна привлекало людей благодаря плодородным пастбищам и обилию воды. Это место идеально подходило для скотоводства и контроля над горными ресурсами.

"Обнаружение четырёхкилометровой крепостной стены и примерно 50 жилых помещений на такой высоте стало необычайной неожиданностью", — говорит профессор Рафет Чавушоглу из Университета Ван Юзюнджу Йыл.

Что нашли археологи?

Во время экспедиции, организованной при поддержке Министерства культуры и туризма Турции, учёные обнаружили:

  • каменные стены из местного базальта.
  • керамические черепки и жернова.
  • резные камни с символами.
  • внутреннюю цитадель, возможно, бывшую административным центром.

Крепость могла выполнять несколько функций:

  • защита — естественная высота затрудняла вражеские атаки.
  • контроль — панорамный обзор позволял следить за долинами.
  • скотоводство — удобное расположение для полукочевого образа жизни.

Связь с Урарту

Урарты, древнее царство IX-VI вв. до н. э., строили крепости на возвышенностях, чтобы контролировать регион. Их цивилизация славилась мощными укреплениями и ирригационными системами. Новая находка подтверждает эту стратегию.

Учёные планируют детальное исследование с помощью дронов и GPS-картографии. Возможно, крепость раскроет новые тайны урартской культуры и её влияния на историю Восточной Анатолии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ученые создали левитирующие платформы для исследования мезосферы сегодня в 15:39

Загадочный слой Земли на высоте 80 км стал ближе: гениальное изобретение, о котором молчали десятилетиями

Ученые из США и Бразилии создали левитирующие платформы, использующие фотофорез для исследования мезосферы. Эти устройства без топлива передают данные с высоты 75 км, открывая новые горизонты в климатических и космических исследованиях.

Читать полностью » Ядра Юпитера и Сатурна формировались миллионы лет — новые данные международного исследования сегодня в 14:59

Не катастрофа, а эволюция: что скрывает ядро газового гиганта — ответ из космоса и лабораторий

Ученые опровергли гипотезу катастрофического столкновения Юпитера. Новые данные миссии «Юнона» и суперкомпьютерные симуляции показали, что разбавленное ядро планеты сформировалось постепенно, что изменило представления о газовых гигантах.

Читать полностью » Анализ 8 параметров конечностей показал шокирующие различия самцов и самок австралопитеков сегодня в 13:59

Не мужчины и женщины: шокирующие различия в костях древних гоминид — что это значит для науки

Исследование австралопитеков 3.3-2.1 млн лет выявило шокирующий половой диморфизм: самцы были на 66-146% массивнее самок. Это опровергает прежние теории и доказывает сходство социальной структуры древних гоминид с гориллами.

Читать полностью » Ученые добились бесконечного подпрыгивания капли масла на вибрирующей поверхности сегодня в 12:59

Капля масла танцует вечно: как ученые заставили ее подпрыгивать без остановки — секрет вибрации и слюды

Ученые заставили каплю масла бесконечно подпрыгивать на вибрирующей слюде, открыв новые методы управления жидкостями в промышленности. Результаты могут изменить подходы в химии и квантовой физике.

Читать полностью » Шведские астрономы обнаружили гигантский газопылевой пузырь в Млечном Пути сегодня в 11:59

В сердце Млечного Пути нашли пузырь размером с Солнечную систему — астрономы в замешательстве

Учёные из Швеции обнаружили гигантский газопылевой пузырь массой с Солнце вокруг красного сверхгиганта DFK 52. Открытие, сделанное с помощью ALMA, ставит новые вопросы об эволюции звёзд и таинственных извержениях.

Читать полностью » Микропластик и мозг: какое воздействие оказывают микрочастицы пластика на нейроны сегодня в 10:47

Молчаливый враг разума: микропластик вызвал гибель нейронов – неутешительные выводы ученых

Новое исследование показало, что микропластик разрушает гематоэнцефалический барьер и приводит к гибели нейронов. Узнайте о нейротоксическом воздействии микропластика!

Читать полностью » Черные дыры трансформируют материю в темную энергию: новая теория расширения Вселенной сегодня в 9:47

Космическая фабрика: черные дыры производят нечто невероятное, меняя судьбу Вселенной

Новая теория предполагает, что черные дыры преобразовывают материю в темную энергию, объясняя ускорение расширения Вселенной и массу нейтрино. Данные DESI подтверждают.

Читать полностью » Ученые создали датчики давления, вдохновленные сенсорами скорпионов — прорыв в робототехнике и медицине сегодня в 8:47

Эти роботы чувствуют опасность, как живые: гениальное изобретение учёных, подсмотренное у природы

Ученые разработали датчики давления, имитирующие механосенсорные системы скорпионов. Технология повышает чувствительность роботов и открывает новые возможности в медицине.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Как превратить крапиву в удобрение: пошаговый гид для садоводов
Дом

Как выбрать обивку для мебели, если в доме есть дети или животные
Культура и шоу-бизнес

Певец Валерий Леонтьев признался на "Новой волне" в Казани: каждый выход на сцену даётся тяжело
Садоводство

Садоводы рассказали, какие семена лучше заготавливать в сентябре и октябре
Питомцы

Умные собаки становятся проблемой для владельцев
Еда

Эксперты объяснили, как матча влияет на усвоение железа и кому стоит быть осторожнее
Туризм

Из Евпатории в Москву до 5 сентября можно уехать лишь одним поездом
Спорт и фитнес

Американский совет по упражнениям: женщины набирают мышечную массу при тренировках с тяжёлыми весами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru