3000 метров над историей: как древние строили крепости лучше современных

На востоке Турции, в труднодоступном районе провинции Ван, археологи обнаружили впечатляющую крепость, возраст которой может достигать 3000 лет. Объект, расположенный на высоте 3000 метров, включает почти 50 помещений и 4 км каменных стен. Учёные предполагают, что он связан с древней урартской цивилизацией.

Уникальное расположение и стратегическое значение

Плато Тиришин, где была найдена крепость, издавна привлекало людей благодаря плодородным пастбищам и обилию воды. Это место идеально подходило для скотоводства и контроля над горными ресурсами.

"Обнаружение четырёхкилометровой крепостной стены и примерно 50 жилых помещений на такой высоте стало необычайной неожиданностью", — говорит профессор Рафет Чавушоглу из Университета Ван Юзюнджу Йыл.

Что нашли археологи?

Во время экспедиции, организованной при поддержке Министерства культуры и туризма Турции, учёные обнаружили:

каменные стены из местного базальта.

керамические черепки и жернова.

резные камни с символами.

внутреннюю цитадель, возможно, бывшую административным центром.

Крепость могла выполнять несколько функций:

защита — естественная высота затрудняла вражеские атаки.

контроль — панорамный обзор позволял следить за долинами.

скотоводство — удобное расположение для полукочевого образа жизни.

Связь с Урарту

Урарты, древнее царство IX-VI вв. до н. э., строили крепости на возвышенностях, чтобы контролировать регион. Их цивилизация славилась мощными укреплениями и ирригационными системами. Новая находка подтверждает эту стратегию.

Учёные планируют детальное исследование с помощью дронов и GPS-картографии. Возможно, крепость раскроет новые тайны урартской культуры и её влияния на историю Восточной Анатолии.