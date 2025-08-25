3000 метров над историей: как древние строили крепости лучше современных
На востоке Турции, в труднодоступном районе провинции Ван, археологи обнаружили впечатляющую крепость, возраст которой может достигать 3000 лет. Объект, расположенный на высоте 3000 метров, включает почти 50 помещений и 4 км каменных стен. Учёные предполагают, что он связан с древней урартской цивилизацией.
Уникальное расположение и стратегическое значение
Плато Тиришин, где была найдена крепость, издавна привлекало людей благодаря плодородным пастбищам и обилию воды. Это место идеально подходило для скотоводства и контроля над горными ресурсами.
"Обнаружение четырёхкилометровой крепостной стены и примерно 50 жилых помещений на такой высоте стало необычайной неожиданностью", — говорит профессор Рафет Чавушоглу из Университета Ван Юзюнджу Йыл.
Что нашли археологи?
Во время экспедиции, организованной при поддержке Министерства культуры и туризма Турции, учёные обнаружили:
- каменные стены из местного базальта.
- керамические черепки и жернова.
- резные камни с символами.
- внутреннюю цитадель, возможно, бывшую административным центром.
Крепость могла выполнять несколько функций:
- защита — естественная высота затрудняла вражеские атаки.
- контроль — панорамный обзор позволял следить за долинами.
- скотоводство — удобное расположение для полукочевого образа жизни.
Связь с Урарту
Урарты, древнее царство IX-VI вв. до н. э., строили крепости на возвышенностях, чтобы контролировать регион. Их цивилизация славилась мощными укреплениями и ирригационными системами. Новая находка подтверждает эту стратегию.
Учёные планируют детальное исследование с помощью дронов и GPS-картографии. Возможно, крепость раскроет новые тайны урартской культуры и её влияния на историю Восточной Анатолии.
