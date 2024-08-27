Ради замужества уроженка Таджикистана, менявшая пол, собирается вернуть всё обратно

Дарья Лебедева, руководитель Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга, рассказала в своём Telegram-канале о необычном случае, который произошёл в одном из районных судов города. В 2021 году женщина, которая родилась в Таджикистане, но имеет российское гражданство, изменила свой юридический пол с женского на мужской. При этом она сохранила свои физические женские черты.

Женщина, которая стала известна как Игнат после изменения документов, столкнулась с трудностями, связанными с её новым статусом. Она поняла, что изменения не принесли ей желаемого удовлетворения, и учитывая её желание создать семью и иметь детей, она обратилась в суд с просьбой вернуть ей документы, подтверждающие её женский пол.

Основным стимулом к этому шагу послужил отказ ЗАГСа зарегистрировать её брак с другим человеком, поскольку в России не признаются браки между лицами одного пола.

В своём исковом заявлении к суду женщина просит изменить записи о её рождении: помимо смены имени с Игната на Игнис, она просит изменить фамилию, отчество и указать пол с мужского обратно на женский. При этом она выразила желание, чтобы процесс проходил в открытом режиме.

Дарья Лебедева пообещала подписчикам проинформировать их о ходе дела, если суд примет решение в пользу заявителя. Она также указала название суда и номер дела.

Фото: From Wikimedia Commons/ Шухрат Саъдиев (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)