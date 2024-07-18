В Иркутской области продолжаются работы по тушению 19 лесных пожаров, общая площадь которых составляет 4691,5 гектаров. Девять из них были локализованы, сообщает пресс-служба правительства региона.
Локализованными остаются девять ранее обнаруженных пожаров на площади 2962 гектаров: пять из них произошли в Мамско-Чуйском районе, два — в Бодайбинском, по одному — в Катангском и Киренском районах.
За прошедшие сутки удалось потушить три пожара на площади 148 гектаров в Катангском, Киренском и Бодайбинском районах.
Режим чрезвычайной ситуации, который был введен 24 июня в лесах муниципального характера в Бодайбинском районе, был отменен 17 июля.
По данным чиновников, в настоящее время в некоторых районах Катангского и Бодайбинского районов наблюдается незначительное задымление из-за природных пожаров в Якутии и Забайкалье.
В тушении лесных пожаров в регионе было задействовано 427 человек, а также девять единиц наземной техники, три вертолета Ми-8. За лесопожарной обстановкой следили пять легкомоторных самолетов и столько же Ан-2.
С начала пожароопасного сезона в Иркутской области было зарегистрировано 652 лесных пожара на общей площади 39 655,1 гектаров. Почти 80% из них были потушены в течение первых суток. Чаще всего пожары возникают из-за неосторожного обращения с огнем (43,4%) и гроз (35,7%).
Фото: From Wikimedia Commons/ Salam2009 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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