Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Осенние цвета
Осенние цвета
© commons.wikimedia.org by Ian Kirk from Broadstone, Dorset, UK is licensed under CC BY 2.0
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 0:33

Как сохранить яркость сада до снега: растения, которые держат краску в октябре в Иркутской области

Амурский клён и рябина признаны самыми зимостойкими породами для садов Иркутской области

Иркутская область встречает октябрь уже по-зимнему: средняя дневная температура в Иркутске около +2 °C, а устойчивые минусы обычно устанавливаются в конце месяца — в среднем с 23 октября. Это означает короткое "окно" для посадок и подготовки сада к морозам.

Каркас из древесных пород (долговечные красные и жёлтые)

Амурский клён (Acer ginnala) - один из самых надёжных для Сибири: очень зимостоек и даёт яркую красно-оранжевую осеннюю окраску.
Кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus) - классика сибирских изгородей: неприхотлив, осенью листья становятся пурпурными.
Пузыреплодник калинолистный - выносливый кустарник: зелёно-, золотисто- или пурпурнолистные формы держат цвет до заморозков, хорошо стрижётся.
Барбарис Тунберга - даёт весь спектр "осеннего огня": от жёлтого до пурпурного; многие сорта зимостойки до -35 °C (молодые саженцы на зиму лучше прикрывать).
Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) - "северный акцент" с оранжево-красными кистями, вид широко распространён в Сибири и отличается высокой зимостойкостью.
Лиственница - к октябрю иглы становятся золотыми и опадают: идеальный фон для краснолистных кустарников.

Цветник, который держится до заморозков

Чтобы исходить из реалий Иркутской области, выбирайте многолетники, цветущие "до первых холодов":
Гелениум осенний - цветёт с лета до заморозков; палитра от золотисто-жёлтой до медно-красной.
Рудбекия многолетняя - неприхотлива и зимостойка; в клумбе закрывает середину и конец сезона.

Комбинируйте их с краснолистными формами пузыреплодника и барбариса — получите устойчивый жёлто-красный миксбордер; после первых морозов композицию "держат" ягоды рябины и фактура кизильника.

Октябрьские работы

  1. Луковичные: тюльпаны, нарциссы, крокусы в регионе сажают с конца сентября до середины октября — пока земля тёплая и есть 2-3 недели до устойчивых морозов.
  2. Мульча: после листопада замульчируйте приствольные круги (5-7 см коры/щепы) — это выравнивает перепады температуры и защищает корни.
  3. Розы и нежные кустарники: не спешите укрывать; культуры переносят кратковременные -8…-10 °C. Укрытие ставьте при устойчивых -5 °C и подмёрзшей верхней кромке почвы.

Региональный колорит

Осень здесь короткая и солнечная, затем быстро включается антициклон с ясной морозной погодой — делайте ставку на простые, выносливые формы и естественные материалы. В прибрежных к Байкалу районах мягче; там хорошо работают сортовые барбарисы и яркие формы пузыреплодника, а в более континентальных — амурский клён, кизильник и рябина.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ботаник Матвеева: мезембриантемум выдерживает морозы и не требует ухода вчера в 18:12
Он растёт на песке и камнях, но выглядит, как южный курорт — вот секрет живучего суккулента

Мезембриантемум — растение, которое не боится холода, солнца и бедной почвы. Узнайте, как оно способно превратить сад в вечнозелёный ковёр.

Читать полностью » Гаура Линдхеймери подходит для жаркого климата и украшает сад при минимальном уходе вчера в 18:06
Не пьёт, не капризничает, а цветёт до осени: растение для тех, кто устал от полива и прополки

Гаура Линдхеймери — изящное растение, которое цветёт всё лето и не боится жары. Идеальный выбор для тех, кто хочет красивый сад без лишних забот.

Читать полностью » Флорист Горшкова назвала 4 крупных растения, которые украсят интерьер осенью 2025 года вчера в 17:13
Эти зелёные гиганты меняют атмосферу без ремонта: 4 растения, которые делают дом живым

Осень — идеальное время для обновления интерьера. 4 больших растения, которые подарят дому стиль, свежесть и зелень до конца года.

Читать полностью » Дельфиниумы, лютики и пионы снижают урожайность и токсичны для огородной почвы вчера в 17:06
Яд под лепестками: эти цветы губят овощи, ягоды и даже микрофлору почвы

Некоторые красивые цветы могут погубить урожай. Рассказываем, какие растения опасны для огорода, почему они вредят и как спасти землю.

Читать полностью » Агроном Демченко: скорлупа арахиса и фисташек улучшает дренаж и защищает растения вчера в 16:11
Фисташки любят не только люди: вот почему растения растут пышнее, если удобрять их скорлупой

Не выбрасывайте скорлупу от арахиса и фисташек — она может оживить ваш сад. Узнайте, как превратить отходы в полезное удобрение.

Читать полностью » Буддлея спиралистая заменяет тую и защищает участок от насекомых естественным ароматом вчера в 16:06
Куст, который пахнет лучше репеллента: буддлея превращает забор в ароматную защиту от комаров

Хотите красивую живую изгородь без комаров и хлопот? Буддлея спиралистая — ароматная альтернатива туе, которая украшает сад и отпугивает вредителей.

Читать полностью » Компост из растительных отходов улучшает структуру почвы и повышает урожайность — советы агрономов вчера в 15:06
Пахнет не успехом: как неправильный компост может отпугнуть даже соседей

Компост — не просто куча отходов, а живой организм, который при правильном уходе превращается в удобрение. Рассказываем, что нельзя класть и как ускорить процесс.

Читать полностью » Кабачки теряют завязи из-за резких перепадов температуры — агрономы советуют укрывать грядки агроволокном вчера в 14:49
Вода — друг, который предаёт: как из-за полива кабачки превращаются в мягкую жижу

Почему кабачки начинают гнить прямо на грядке и как это остановить? Разбираем причины — от сырости и болезней до ошибок в поливе и посадке.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Актёр Глен Пауэлл рассказал о фильмах, которые повлияли на его карьеру
Спорт и фитнес
Скручивания и боковая планка с касанием стоп: 10-минутный комплекс для развития пресса
Красота и здоровье
Зухра Павлова: сон и питание помогают сохранить память и когнитивные функции
Еда
Закусочный торт Наполеон с рыбными консервами получается сытным
Еда
Бутерброды с авокадо и творожным сыром получаются вкусными и яркими
Авто и мото
Автоэксперт: переходить на зимние шины стоит при температуре ниже +7 градусов
Наука
Учёные Великобритании предупредили о риске изменения климата из-за Атлантики
Туризм
Путешественник Каськаев сообщил, сколько стоит тур в Северную Корею из России
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet