Как сохранить яркость сада до снега: растения, которые держат краску в октябре в Иркутской области

Иркутская область встречает октябрь уже по-зимнему: средняя дневная температура в Иркутске около +2 °C, а устойчивые минусы обычно устанавливаются в конце месяца — в среднем с 23 октября. Это означает короткое "окно" для посадок и подготовки сада к морозам.

Каркас из древесных пород (долговечные красные и жёлтые)

— Амурский клён (Acer ginnala) - один из самых надёжных для Сибири: очень зимостоек и даёт яркую красно-оранжевую осеннюю окраску.

— Кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus) - классика сибирских изгородей: неприхотлив, осенью листья становятся пурпурными.

— Пузыреплодник калинолистный - выносливый кустарник: зелёно-, золотисто- или пурпурнолистные формы держат цвет до заморозков, хорошо стрижётся.

— Барбарис Тунберга - даёт весь спектр "осеннего огня": от жёлтого до пурпурного; многие сорта зимостойки до -35 °C (молодые саженцы на зиму лучше прикрывать).

— Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) - "северный акцент" с оранжево-красными кистями, вид широко распространён в Сибири и отличается высокой зимостойкостью.

— Лиственница - к октябрю иглы становятся золотыми и опадают: идеальный фон для краснолистных кустарников.

Цветник, который держится до заморозков

Чтобы исходить из реалий Иркутской области, выбирайте многолетники, цветущие "до первых холодов":

— Гелениум осенний - цветёт с лета до заморозков; палитра от золотисто-жёлтой до медно-красной.

— Рудбекия многолетняя - неприхотлива и зимостойка; в клумбе закрывает середину и конец сезона.

Комбинируйте их с краснолистными формами пузыреплодника и барбариса — получите устойчивый жёлто-красный миксбордер; после первых морозов композицию "держат" ягоды рябины и фактура кизильника.

Октябрьские работы

Луковичные: тюльпаны, нарциссы, крокусы в регионе сажают с конца сентября до середины октября — пока земля тёплая и есть 2-3 недели до устойчивых морозов. Мульча: после листопада замульчируйте приствольные круги (5-7 см коры/щепы) — это выравнивает перепады температуры и защищает корни. Розы и нежные кустарники: не спешите укрывать; культуры переносят кратковременные -8…-10 °C. Укрытие ставьте при устойчивых -5 °C и подмёрзшей верхней кромке почвы.

Региональный колорит

Осень здесь короткая и солнечная, затем быстро включается антициклон с ясной морозной погодой — делайте ставку на простые, выносливые формы и естественные материалы. В прибрежных к Байкалу районах мягче; там хорошо работают сортовые барбарисы и яркие формы пузыреплодника, а в более континентальных — амурский клён, кизильник и рябина.