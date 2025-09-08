Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Toglenn is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:52

Поклонники требуют ответов: Алисия Сильверстоун снова вернётся в центр ирландской драмы

Сервис Acorn TV сделал важное заявление: ирландский сериал "Ирландская кровь", в котором главную роль исполняет Алисия Сильверстоун, получил продление на второй сезон. Финальная серия первой части вышла 8 сентября, и уже в этот же день стало известно о продолжении проекта.

Успех первого сезона

Для платформы Acorn TV "Ирландская кровь" стала настоящим прорывом. Шоу возглавило рейтинги по просмотрам в США и стало лидером по количеству новых подписчиков. Особенно показательным оказался рейтинг на Rotten Tomatoes — сериал получил от критиков максимальные 100%. Для нишевого стримингового сервиса это стало рекордом: ни один другой проект до этого не добивался подобного результата.

Создатели подчеркивают, что в основе успеха лежит гармония сильного сценария и мощной актерской команды. Большую роль сыграла и харизма самой Сильверстоун, которая не только исполнила главную роль, но и выступила исполнительным продюсером.

Атмосфера и съемки

Первый сезон снимался полностью в Ирландии, и создатели намерены сохранить эту традицию. Местные пейзажи стали важной частью визуального образа истории: от прибрежных скал и древних деревень до современных городских видов. Атмосфера ирландской культуры подчеркнула загадочность и глубину сюжета.

Второй сезон вновь будет состоять из шести серий по часу каждая. Производство стартует в начале 2026 года, а премьера ожидается ближе к концу того же года.

Сюжетная линия

В центре истории — Фиона Фокс в исполнении Сильверстоун. Получив неожиданное послание от своего отца, героиня отправляется в Ирландию. Там ей предстоит столкнуться с правдой о собственной семье, раскрыть тайны прошлого и принять новые обстоятельства. Эта сюжетная линия оказалась близка многим зрителям: драма о поиске корней и собственной идентичности органично вплетается в детективную интригу.

Актерский состав

Помимо Сильверстоун, в первом сезоне сыграли Джейсон О'Мара, Венди Крюсон, Дирбла Моллой, Симона Кирби, Рут Кодд и Леонардо Тайво. Многие из них вернутся во втором сезоне, хотя подробности о составе пока держатся в секрете.

Представители платформы подчеркнули, что работа ирландской команды стала одним из ключевых факторов успеха. Локальные актеры и специалисты помогли создать проект, в котором международный зритель почувствовал подлинную атмосферу Ирландии.

Реакция зрителей и планы на будущее

Поклонники встретили новость о продлении с энтузиазмом. Социальные сети и форумы поклонников полны обсуждений о том, какие тайны могут раскрыться во втором сезоне. Для Acorn TV этот проект стал важным доказательством того, что качественная драма с локальной идентичностью может завоевать мировую аудиторию.

"Ирландская кровь" стала самым успешным шоу в истории платформы, — сообщили представители Acorn TV.

Руководство сервиса отмечает, что именно вовлеченность Сильверстоун и её энергия помогли сделать проект по-настоящему заметным.

