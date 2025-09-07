Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ирисы
Ирисы
© commons.wikimedia.org by kazusan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:47

Пять минут работы осенью в Новосибирской области — и ирисы будут цвести вдвое пышнее весной

Садоводы Новосибирска: пересаживать ирисы нужно раз в 5 лет и не глубже 15 см

Осень в Новосибирской области — это время, когда садоводы готовят свои участки к зиме и задумываются о пересадке многолетников. Среди таких растений особое внимание стоит уделить ирисам. Они радуют буйным цветением в начале лета, но чтобы кусты не вырождались и продолжали активно расти, их нужно периодически делить и пересаживать. Осенняя пересадка позволяет растениям хорошо укорениться до заморозков и уже следующей весной показать себя во всей красе.

Почему пересаживают ирисы осенью

Ирисы растут на одном месте до 5-6 лет, после чего кусты становятся слишком густыми, корни начинают мешать друг другу, а цветение слабеет. Кроме того, в почве накапливаются возбудители болезней. Осенняя пересадка решает эти проблемы и помогает омолодить растения.

Для Новосибирской области особенно важно правильно выбрать сроки: резкие перепады температур, возможные ранние заморозки и затяжные дожди могут сказаться на приживаемости корневищ.

Оптимальные сроки пересадки

Лучшее время — с конца августа до середины сентября. В этот период жара уже уходит, но почва остаётся достаточно тёплой, чтобы ирисы успели нарастить новые корешки. Важно завершить пересадку минимум за 3-4 недели до устойчивых заморозков.

Если затянуть сроки, растения могут не укорениться, и тогда зимой часть корневищ погибнет.

Подготовка почвы

Для пересадки подойдёт солнечное место с рыхлой и лёгкой почвой. В Новосибирской области распространены суглинки, поэтому их стоит улучшить: внести песок, перегной и древесную золу.

Грядку лучше подготовить заранее: перекопать землю, удалить сорняки, добавить немного минерального удобрения. Ирисы не любят кислую почву, поэтому при необходимости участок известкуют.

Как правильно разделить куст

  1. Выкопайте куст осторожно, стараясь не повредить корневище.

  2. Разделите его на части так, чтобы каждая делёнка имела крепкое звено с веером листьев и живыми корешками.

  3. Листья обрежьте, оставив "веер" высотой 10-15 см. Это снизит испарение влаги.

  4. Осмотрите корневища: подгнившие и повреждённые места удалите, срезы присыпьте золой или обработайте марганцовкой.

Посадка на новом месте

Делёнки высаживают в лунки глубиной 10-15 см, располагая корневища горизонтально. Верхняя часть корня должна быть едва прикрыта землёй — слишком глубокая посадка плохо сказывается на цветении.

Расстояние между кустами — около 30-40 см. После посадки землю уплотняют и поливают.

Уход после пересадки

В первые недели ирисы нуждаются в умеренном, но регулярном поливе. Если стоит сухая погода, поливайте раз в 5-7 дней. Подкормки осенью не нужны, растения должны успеть уйти в покой.

Перед наступлением холодов грядку можно замульчировать сухими листьями или лапником. В Новосибирской области такие меры особенно актуальны: бесснежные морозы могут сильно повредить корневища.

Совет от местного садовода

"Я пересаживаю ирисы каждый пятый год, и всегда делаю это в начале сентября. Главное — не заглублять корневища и обязательно укрыть посадки на зиму", — поделилась опытом жительница Новосибирска Марина Кузьмина.

Её совет подтверждает главный принцип ухода за ирисами в нашем климате: своевременная пересадка и лёгкое зимнее укрытие помогают растениям без проблем пережить даже суровую сибирскую зиму.

