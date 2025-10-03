Миллионы и строгие условия: возвращение Аллегровой может шокировать организаторов
Ирина Аллегрова, одна из самых ярких звезд российской эстрады, готова снова появиться на сцене после паузы, которая длилась с 2022 года. Однако возвращение певицы связано с солидными финансовыми условиями и строгими требованиями к формату мероприятий.
Гонорар и условия выступления
Как сообщает "Абзац" со ссылкой на источник из ивент-агентства, за 45-минутное выступление Аллегрова запросила 15 млн рублей. К этой сумме добавляется ещё 2 млн рублей на выполнение всех требований технического райдера.
Певица согласна появляться только на закрытых мероприятиях, где исключена видеосъемка. Организаторы обязаны предоставить заранее список гостей.
Комфорт артиста
В гримерке Аллегровой всегда должны быть свежие фрукты, минеральная вода и свежевыжатые соки. Алкоголь певица не употребляет. По завершении концерта она покидает мероприятие, не задерживаясь на общение с гостями.
Популярность и рейтинг
Несмотря на паузу в карьере, Аллегрова продолжает оставаться одной из любимых артисток россиян. В 2024 году за неё проголосовали 7% опрошенных, разделив третье место с певицей Анной Asti. Лидером рейтинга третий год подряд стала Полина Гагарина.
А что если пригласить звезду?
-
Мероприятие должно быть строго закрытым, чтобы сохранить эксклюзивность.
-
Нужно заранее согласовать все технические моменты и требования по гримерке.
-
Организаторы должны быть готовы к высокой стоимости выступления, учитывая все условия артиста.
Интересные факты
-
Ирина Аллегрова не выступала с сольными концертами с 2022 года.
-
Певица строго соблюдает свои условия, включая запрет на видеосъемку.
-
Несмотря на перерыв, она входит в топ-3 самых популярных исполнителей страны.
Исторический контекст
С начала своей карьеры Ирина Аллегрова снискала любовь публики не только за вокальные данные, но и за уникальный сценический образ. Она участвовала в крупнейших музыкальных проектах, фестивалях и телевизионных шоу, оставив заметный след в истории российской эстрады.
