Миллионы и строгие условия: возвращение Аллегровой может шокировать организаторов

Ирина Аллегрова, одна из самых ярких звезд российской эстрады, готова снова появиться на сцене после паузы, которая длилась с 2022 года. Однако возвращение певицы связано с солидными финансовыми условиями и строгими требованиями к формату мероприятий.

Гонорар и условия выступления

Как сообщает "Абзац" со ссылкой на источник из ивент-агентства, за 45-минутное выступление Аллегрова запросила 15 млн рублей. К этой сумме добавляется ещё 2 млн рублей на выполнение всех требований технического райдера.

Певица согласна появляться только на закрытых мероприятиях, где исключена видеосъемка. Организаторы обязаны предоставить заранее список гостей.

Комфорт артиста

В гримерке Аллегровой всегда должны быть свежие фрукты, минеральная вода и свежевыжатые соки. Алкоголь певица не употребляет. По завершении концерта она покидает мероприятие, не задерживаясь на общение с гостями.

Популярность и рейтинг

Несмотря на паузу в карьере, Аллегрова продолжает оставаться одной из любимых артисток россиян. В 2024 году за неё проголосовали 7% опрошенных, разделив третье место с певицей Анной Asti. Лидером рейтинга третий год подряд стала Полина Гагарина.

А что если пригласить звезду?

Мероприятие должно быть строго закрытым, чтобы сохранить эксклюзивность. Нужно заранее согласовать все технические моменты и требования по гримерке. Организаторы должны быть готовы к высокой стоимости выступления, учитывая все условия артиста.

Интересные факты

Ирина Аллегрова не выступала с сольными концертами с 2022 года. Певица строго соблюдает свои условия, включая запрет на видеосъемку. Несмотря на перерыв, она входит в топ-3 самых популярных исполнителей страны.

Исторический контекст

С начала своей карьеры Ирина Аллегрова снискала любовь публики не только за вокальные данные, но и за уникальный сценический образ. Она участвовала в крупнейших музыкальных проектах, фестивалях и телевизионных шоу, оставив заметный след в истории российской эстрады.