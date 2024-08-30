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Уроженцев Санкт-Петербурга задержали в Калининграде с партией метадона
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В калининграде задержали четырех наркодилеров с 20-ю килограммами метадона

Уроженцев Санкт-Петербурга задержали в Калининграде с партией метадона

В Калининградской области были задержаны четверо жителей Санкт-Петербурга, которых обвиняют в распространении синтетических наркотиков через интернет. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.

По её словам, преступники доставляли партии метадона на территорию региона с помощью паромного сообщения между портами Усть-Луга и Балтийск, которое связывает Ленинградскую область и Калининградскую. Наркотики прятали в специально оборудованных тайниках в дорогих автомобилях.

Затем наркотики распространяли через интернет-магазин, который работал в теневом сегменте глобальной сети, и при помощи популярного мессенджера. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых.

При силовой поддержке сотрудников Росгвардии четверо злоумышленников были задержаны.

Как отметила официальный представитель МВД, на территории Калининградской и Ленинградской областей было изъято около 20 килограммов запрещённого вещества. Также крупные тайники с оптовыми партиями метадона были обнаружены в Нижнем Новгороде, Казани и Чебоксарах.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье 30 и статье 228.1 УК РФ. Фигуранты содержатся под стражей. В настоящее время устанавливаются все эпизоды преступной деятельности задержанных.

Фото: From Wikimedia Commons/ Adam Rędzikowski (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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