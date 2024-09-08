Ирину Верещук назначили заместителем Зеленского в его Офисе

Владимир Зеленский назначил Ирину Верещук, которая ранее занимала пост вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции, на должность заместителя руководителя своего офиса. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте учреждения.
3 сентября Верещук объявила о своём решении уйти в отставку после почти трехлетнего пребывания на государственной службе. В этот же день вице-премьер поблагодарила президента и руководителя правительства за проявленное к ней доверие.
5 сентября Верховная Рада приняла решение об увольнении Ирину Верещук с ранее занимаемой должности вице-премьера со второго раза.
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