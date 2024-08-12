Роднина оценила влияние отсутствия российских спортсменов на будущее спорта в РФ

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина выразила мнение, что пропуск Россией Олимпийских игр в Париже может иметь значительные последствия для российского спорта.

Она подчеркнула, что наибольшие достижения спортсмены показывают на крупных соревнованиях, а не на тренировках. Роднина отметила, что российские спортсмены уже два года отсутствуют на международных соревнованиях, а в некоторых видах спорта — еще дольше. Это приводит к утрате ориентиров и методик, а также пропуску обмена информацией, который происходит на Олимпийских играх.

"Наверное, отсутствие наших спортсменов на Олимпиаде скажется. Человек показывает лучший результат не на тренировках, а на соревнованиях. Мы не присутствуем в международном спорте уже два года, а в каких-то видах спорта и больше. У нас потеряны ориентиры и методики. Олимпиада — это еще и обмен информацией", — сказала Роднина, которую цитирует Sport24.

На таких соревнованиях можно видеть, как развивается тот или иной вид спорта, какие тенденции и изменения в правилах происходят, считает спортсменка.

Тем не менее, трехкратная олимпийская чемпионка уверена, что говорить о деградации российского спорта неуместно. На Олимпийских играх в Париже, проходивших с 26 июля по 11 августа, в нейтральном статусе выступили 15 российских спортсменов. В активе сборной России одна медаль — теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро в парном разряде.

Фото: commons.wikimedia.org/ Dmitry Rozhkov (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)