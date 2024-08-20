Певица Ирина Дубцова объяснила, почему отказалась участвовать в шоу "Выжить в Дубае" и "Выжить в Самарканде"

Певица Ирина Дубцова призналась, что Павел Воля приглашал её сняться в реалити-шоу "Выжить в Дубае" и "Выжить в Самарканде". Однако она отказалась от предложения. Об этом певица рассказала в интервью с Ляйсан Утяшевой.

По словам Ирины Дубцовой, она тяжело переносит жаркую погоду. Поэтому исполнительница отклонила предложение. Однако она не исключила, что, если представится возможность, то примет участие в съёмках шоу на севере.

"На север я могу. Где холодно — это моя история", — призналась певица.

Напомним, что в шоу "Выжить в Дубае" приняли участие знаменитости и представители разных профессий со всей России. Они разделились на 2 команды и соревновались за возможность жить в отеле, а не в пустыне, а также за 10 миллионов рублей. В качестве ведущих выступили Павел Воля и Ляйсан Утяшева. "Выжить в Самарканде" является продолжением шоу.

Фото: commons.wikimedia.org/Djoz23 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)