Российская звезда MMA лишилась места в UFC — серия поражений оказалась роковой

Российская боец смешанных единоборств Ирина Алексеева исключена из ростера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщается на странице MMA Orbit в социальной сети X. Решение последовало после серии неудачных поединков, завершившихся поражением в Бразилии.

Третье поражение стало решающим

11 октября Алексеева провела бой против бразильянки Беатрис Меските на турнире UFC Fight Night в Рио-де-Жанейро. Поединок завершился во втором раунде: российская спортсменка уступила сопернице удушающим приёмом.

Поражение стало для Ирины третьим подряд в рамках промоушена, после чего UFC исключил её из списка действующих бойцов.

"Ирина Алексеева покинула ростер UFC после трёх поражений подряд", — говорится в сообщении MMA Orbit в социальной сети.

Карьера и статистика

Ирина Алексеева, известная поклонникам под прозвищем Russian Ronda, начала профессиональные выступления в смешанных единоборствах в 2019 году. До перехода в UFC она выступала в российских и европейских промоушенах, где проявила себя как универсальный боец с агрессивной манерой ведения поединков.

На момент исключения из UFC её послужной список включает пять побед (одна — нокаутом) и четыре поражения. За время карьеры Алексеева продемонстрировала разнообразный арсенал — от борцовских приёмов до ударной техники.

Дебют россиянки в крупнейшей лиге смешанных единоборств состоялся в 2023 году, когда она эффектно победила шведку Стефани Эггер болевым приёмом на руку. Однако в последующих поединках удача была не на её стороне.

Сложный период в UFC

После удачного старта Алексеева столкнулась с рядом трудностей. Её соперницы отличались высоким уровнем борьбы и физической подготовкой. Несмотря на стойкость и бойцовский характер, россиянка не сумела переломить ход трёх последних встреч.

Эксперты отмечают, что её поражения часто были связаны не с недостатком техники, а с тактическими ошибками и проблемами в подготовке.

"Алексеева обладает потенциалом, но ей не хватало стабильности и правильной стратегии в боях против опытных соперниц", — отмечает аналитик издания MMA Weekly.

Возможное возвращение в октагон

Исключение из ростера UFC не означает завершение карьеры. В мире MMA нередки случаи, когда бойцы возвращались в крупнейший промоушен после успешных выступлений в других лигах.

Алексеева может продолжить карьеру в азиатских или европейских организациях — таких как Bellator, PFL или ONE Championship. Российские промоушены, включая ACA и EFC, также проявляют интерес к спортсменке.

"Серия поражений — не конец. Главное — сделать выводы и вернуться сильнее", — писал один из российских менеджеров бойцов в соцсетях после новости об исключении Алексеевой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выходить на бой без корректировок стратегии после предыдущих поражений.

Последствие: повторение тактических ошибок и преждевременные завершения поединков.

Альтернатива: работа с новым тренерским штабом и пересмотр плана на бои.

Ошибка: недооценка уровня соперниц в дивизионе.

Последствие: потеря концентрации и психологическая неустойчивость.

Альтернатива: усиление ментальной подготовки и изучение стиля каждой оппонентки.

Ошибка: длительное выступление без восстановления.

Последствие: физическое истощение и спад формы.

Альтернатива: пауза для реабилитации и постепенное возвращение в ринг.

Российские бойцы в женском дивизионе UFC

Женский ростер UFC остаётся одним из самых конкурентных. Российские спортсменки всё чаще заявляют о себе, но конкуренция невероятно высока. Помимо Алексеевой, на мировой арене выступают такие бойцы, как Марина Мороз, Ирина Алдрих, Диана Авсарагова (в других промоушенах).

Многие эксперты считают, что именно женский ММА переживает период активного роста, и Россия имеет серьёзный потенциал в этой дисциплине. Алексеева, несмотря на временный спад, уже оставила след в истории UFC как одна из немногих россиянок, сумевших попасть в основной ростер организации.

Плюсы и минусы ухода из UFC