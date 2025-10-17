Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чемпионский пояс UFC
Чемпионский пояс UFC
© commons.wikimedia.org by Andrius Petrucenia is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:12

Российская звезда MMA лишилась места в UFC — серия поражений оказалась роковой

UFC расторг контракт с Ирой Алексеевой после серии поражений

Российская боец смешанных единоборств Ирина Алексеева исключена из ростера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщается на странице MMA Orbit в социальной сети X. Решение последовало после серии неудачных поединков, завершившихся поражением в Бразилии.

Третье поражение стало решающим

11 октября Алексеева провела бой против бразильянки Беатрис Меските на турнире UFC Fight Night в Рио-де-Жанейро. Поединок завершился во втором раунде: российская спортсменка уступила сопернице удушающим приёмом.

Поражение стало для Ирины третьим подряд в рамках промоушена, после чего UFC исключил её из списка действующих бойцов.

"Ирина Алексеева покинула ростер UFC после трёх поражений подряд", — говорится в сообщении MMA Orbit в социальной сети.

Карьера и статистика

Ирина Алексеева, известная поклонникам под прозвищем Russian Ronda, начала профессиональные выступления в смешанных единоборствах в 2019 году. До перехода в UFC она выступала в российских и европейских промоушенах, где проявила себя как универсальный боец с агрессивной манерой ведения поединков.

На момент исключения из UFC её послужной список включает пять побед (одна — нокаутом) и четыре поражения. За время карьеры Алексеева продемонстрировала разнообразный арсенал — от борцовских приёмов до ударной техники.

Дебют россиянки в крупнейшей лиге смешанных единоборств состоялся в 2023 году, когда она эффектно победила шведку Стефани Эггер болевым приёмом на руку. Однако в последующих поединках удача была не на её стороне.

Сложный период в UFC

После удачного старта Алексеева столкнулась с рядом трудностей. Её соперницы отличались высоким уровнем борьбы и физической подготовкой. Несмотря на стойкость и бойцовский характер, россиянка не сумела переломить ход трёх последних встреч.

Эксперты отмечают, что её поражения часто были связаны не с недостатком техники, а с тактическими ошибками и проблемами в подготовке.

"Алексеева обладает потенциалом, но ей не хватало стабильности и правильной стратегии в боях против опытных соперниц", — отмечает аналитик издания MMA Weekly.

Возможное возвращение в октагон

Исключение из ростера UFC не означает завершение карьеры. В мире MMA нередки случаи, когда бойцы возвращались в крупнейший промоушен после успешных выступлений в других лигах.

Алексеева может продолжить карьеру в азиатских или европейских организациях — таких как Bellator, PFL или ONE Championship. Российские промоушены, включая ACA и EFC, также проявляют интерес к спортсменке.

"Серия поражений — не конец. Главное — сделать выводы и вернуться сильнее", — писал один из российских менеджеров бойцов в соцсетях после новости об исключении Алексеевой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выходить на бой без корректировок стратегии после предыдущих поражений.
Последствие: повторение тактических ошибок и преждевременные завершения поединков.
Альтернатива: работа с новым тренерским штабом и пересмотр плана на бои.

Ошибка: недооценка уровня соперниц в дивизионе.
Последствие: потеря концентрации и психологическая неустойчивость.
Альтернатива: усиление ментальной подготовки и изучение стиля каждой оппонентки.

Ошибка: длительное выступление без восстановления.
Последствие: физическое истощение и спад формы.
Альтернатива: пауза для реабилитации и постепенное возвращение в ринг.

Российские бойцы в женском дивизионе UFC

Женский ростер UFC остаётся одним из самых конкурентных. Российские спортсменки всё чаще заявляют о себе, но конкуренция невероятно высока. Помимо Алексеевой, на мировой арене выступают такие бойцы, как Марина Мороз, Ирина Алдрих, Диана Авсарагова (в других промоушенах).

Многие эксперты считают, что именно женский ММА переживает период активного роста, и Россия имеет серьёзный потенциал в этой дисциплине. Алексеева, несмотря на временный спад, уже оставила след в истории UFC как одна из немногих россиянок, сумевших попасть в основной ростер организации.

Плюсы и минусы ухода из UFC

Плюсы Минусы
Возможность восстановиться и переосмыслить карьеру Потеря контракта с крупнейшей лигой
Свобода выбора промоушена Уменьшение медийного охвата
Меньшее давление и гибкий график Снижение уровня соперниц и гонораров
Шанс на возвращение после успешных боёв Необходимость доказывать свою состоятельность заново

Что дальше

По мнению специалистов, Алексеева может использовать паузу, чтобы улучшить борцовскую технику и повысить выносливость. Возвращение в большой спорт — вопрос времени и настроя.

Многие российские бойцы, прежде чем добиться успеха в UFC, проходили через периоды поражений и восстановления. Опыт Алексеевой может стать для неё фундаментом для второго дыхания в карьере.

Ирина Алексеева остаётся одной из самых узнаваемых фигур в российском женском ММА. Её путь — пример того, как амбиции и решительность приводят на мировую арену, а поражения становятся частью профессионального роста.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Финляндия запретила россиянам участие в Кубке мира по лыжным гонкам сегодня в 12:50
Даже при решении FIS — россиянам путь в Финляндию закрыт

Президент Лыжной ассоциации Финляндии Сирпа Коркатти заявила, что российские лыжники не смогут выступить в Руке даже после возможного допуска FIS. В стране действует запрет на их въезд.

Читать полностью » Российская фигуристка Усачева переехала в Пекин и удивилась ценам сегодня в 12:27
Фигуристка Дарья Усачева рассказала, почему уехала работать в Китай

Фигуристка Дарья Усачева рассказала, почему жизнь в Пекине обходится дешевле, чем в Москве, и как Китай стал для неё комфортным местом работы и развития.

Читать полностью » Масштабирование в кроссфите делает тренировки безопасными — объясняют инструкторы сегодня в 9:10
Главный парадокс кроссфита: чтобы стать сильнее — нужно делать меньше

Кроссфит пугает сложностью и весами, но даже новичок может выполнять комплексы безопасно. Узнаем, как адаптировать нагрузки под свои возможности и не потерять эффективность.

Читать полностью » Упражнения для гибкости спины улучшают подвижность позвоночника — подтвердили физиологи сегодня в 8:50
Тело словно камень? Вот как вернуть ему плавность и силу без боли

Гибкая спина делает тело свободным и защищает от боли. Узнаем, какие упражнения помогут восстановить подвижность позвоночника и вернуть лёгкость движений.

Читать полностью » Интенсивность нагрузок после болезни нужно снижать вдвое — советует тренер Гуннар Петерсон сегодня в 8:10
Простуда отступила, но спорт может ударить снова: когда тело ещё не готово к реваншу

После болезни хочется как можно скорее вернуться в зал. Узнаем, как безопасно восстановить форму и не навредить организму после простуды.

Читать полностью » Полный отдых после силовой нагрузки замедляет регенерацию — отмечают тренеры сегодня в 7:50
Самый опасный день — не день тренировки, а тот, что после: как не разрушить эффект

После тяжёлой тренировки хочется просто отдохнуть и ничего не делать. Узнаем, как мягкие упражнения помогают быстрее восстановить мышцы и снять боль.

Читать полностью » Силовые тренировки и профицит калорий ускоряют рост мышц — подтверждают эксперты спортивного питания сегодня в 7:10
Мышцы растут не в зале: главный секрет набора массы

Чтобы нарастить мышцы, нужно не только больше есть, но и тренироваться грамотно. Узнаем, какие продукты, упражнения и добавки действительно работают.

Читать полностью » Силовые упражнения укрепляют суставы и ускоряют обмен веществ — подтвердили учёные сегодня в 6:50
Силовые тренировки раскрыли тайну молодости тела — но вы всё делали не так

Многие боятся силовых тренировок, считая их опасными и бесполезными. Узнаем, какие мифы давно пора развенчать, чтобы тренироваться с пользой и без страха.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Гладиолусы в Ульяновской области погибают при хранении в пакетах — специалисты советуют сетки и опилки
Туризм
Паромы по Босфору остаются самым популярным способом увидеть Стамбул с воды
СФО
Омская область получит 155 млн рублей на строительство котельных в Усть-Ишимском районе
Спорт и фитнес
ФИФА не возражает против проведения товарищеского матча между сборными России и США
Красота и здоровье
Врач Ирина Сергеева рассказала, как правильно париться в бане и кому это противопоказано
Авто и мото
Андрей Кузнецов: категория прав выбирается не по типу топлива, а по мощности транспорта
Еда
Лагман из говядины с домашней лапшой сохраняет насыщенный вкус при подаче в трёх форматах
Еда
Крем из творожного сыра и сгущёнки сохраняет форму при комнатной температуре
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet