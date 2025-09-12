Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Радужные млекопитающие
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:35

Тайна музейных экспонатов: как обычные грызуны сияют, словно драгоценности — сенсационное открытие

Мир животных продолжает удивлять даже там, где, казалось бы, всё уже известно. Новое исследование показало: иридесцентный мех — не редкая аномалия, а гораздо более распространённое явление среди млекопитающих. Более десятка видов буквально сияют пурпурными и зелёными переливами, словно покрыты драгоценными камнями.

Необычное открытие в музейной коллекции

Биолог Джессика Ли Добсон из Гентского университета впервые заметила электрический синий отблеск на шкурке тропической болотной крысы (Otomys tropicalis), изучая коллекцию Королевского музея Центральной Африки.

"Я сразу же вернулась в офис, чтобы посмотреть, задокументировано ли это где-либо, потому что всё, что я читала до этого, указывает, что иридесценция [у млекопитающих] встречается только у златокротов", — вспоминает учёный.

До этого считалось, что радужным мехом обладают исключительно златокроты — африканские роющие животные, более близкие к слонам и трубкозубам, чем к настоящим кротам.

От случайных упоминаний к системному исследованию

Добсон нашла старые упоминания блестящего меха ещё в работах XIX века. Вместе с коллегами она решила проверить экспонаты видов, которые могли обладать схожим эффектом. Учёные использовали оптический микроскоп и анализ отражённых длин волн, что позволило выявить переливы под разными углами освещения.

Результаты, опубликованные в Journal of the Royal Society Interface, подтвердили: златокроты не уникальны. Учёные нашли иридесцентный мех у ещё 14 видов млекопитающих, включая 10 грызунов и гигантскую выдровую землеройку (Potamogale velox). Шесть видов ранее вообще не описывались как радужные.

"Отрадно видеть такое подробное описание ранее недостаточно изученного — а то и вовсе не изученного — феномена", — отметила Бет Рейнке из Северо-восточного университета Иллинойса.

Как работает "радужный мех"

Под мощным микроскопом волосы иридесцентных животных оказались необычно гладкими, состоящими из субпараллельных слоёв.

"Каждый слой преломляет свет чуть по-разному и создаёт меняющиеся цвета", — пояснила Добсон.

Эти особенности делают мех не только блестящим, но и более устойчивым к загрязнению и влаге. Поэтому эффект может быть побочным результатом адаптаций к жизни под землёй или в воде.

Зачем млекопитающим иридесценция?

Учёные не исключают, что переливы могут выполнять функцию визуальной коммуникации — как у птиц, где яркое оперение используется для привлечения партнёров. Но пока это лишь гипотеза.

Интересно, что в 2024 году в Индонезии был описан новый вид землероек со слегка мерцающим мехом. Добсон считает, что радужных млекопитающих может быть значительно больше: ведь среди 2500 видов грызунов исследовано пока лишь немногие.

Три интересных факта

  1. Первые упоминания об иридесцентном мехе млекопитающих датируются ещё 1890-ми годами.
  2. У златокротов волоски настолько блестящие, что напоминали учёным рождественскую мишуру.
  3. Гладкая структура радужных волос помогает животным сохранять мех чистым даже в грязи и сырости.

