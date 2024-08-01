Как сохранить иргу и обеспечить высокий урожай в следующем году

Секреты долголетия иргового куста: как ухаживать за растением после плодоношения

Ирга — неприхотливая ягодная культура, которая радует садоводов обильным урожаем. Но чтобы куст продолжал плодоносить из года в год, за ним нужно правильно ухаживать, особенно после окончания сезона сбора ягод.

Обрезка иргового куста

Сразу после сбора урожая необходимо провести обрезку побегов иргового куста. Это поможет сформировать правильную структуру и стимулировать образование новых плодоносных побегов на следующий сезон.

Прежде всего, вырежьте все сухие, поврежденные и слабые побеги, оставляя лишь здоровые и сильные ветви. Затем укоротите основные побеги на 1/3-½ их длины, срезая их над хорошо развитыми почками.

Не забудьте также удалить все поросль, отрастающую от корней, оставляя всего 3-4 самых сильных молодых побега.

Внесение удобрений

После обрезки ирговые кусты нуждаются в подкормке, чтобы набраться сил перед зимой и успешно подготовиться к следующему плодоношению.

Внесите под каждый куст 2-3 ведра перегноя или компоста, а затем присыпьте все это слоем торфа или мульчи. Это поможет сохранить влагу и питательные вещества в почве.

Также можно подкормить ирговые кусты минеральными удобрениями, содержащими фосфор и калий. Эти элементы улучшат развитие корневой системы и подготовят растение к зимовке.

Профилактика болезней и вредителей

Ирга достаточно устойчива к большинству болезней, но профилактические обработки все же нужны. После сбора ягод проведите опрыскивание растворами бордоской жидкости или других медьсодержащих препаратов.

Это поможет предотвратить развитие грибковых заболеваний на побегах и ветвях в период хранения влаги. Заодно вы истребите различных вредителей, которые могут поселиться на ирговых кустах.

Укрытие на зимуЗавершающий этап ухода за иргой — подготовка ее к зимовке. Для этого переберите и формируйте кусты, связав ветви вместе. Затем замульчируйте приствольный круг торфом, опилками или сухими листьями.

При необходимости окучите основание кустов на 15-20 см, чтобы защитить их корневую систему от промерзания. Сверху куст можно укрыть лапником, агроволокном или любым другим утеплителем.