Али Багери Кяни, временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана, сообщил, что Иран планирует активно вести расследование убийства генерала Касема Сулеймани используя все международные юридические структуры и процедуры.

Касем Сулеймани - высокопоставленный командир в элитных подразделениях Корпуса стражей исламской революции.

Али Багери Кяни уточнил, что Тегеран намерен неукоснительно следить за развитием этого дела, используя все доступные международные юридические механизмы.

Так же, Кяни подчеркнул, что эта тема находится на передовой позиции в дипломатической повестке Ирана.

Ранее дипломатический представитель Ирана Насер Канаани заявил о твердом намерении страны привлечь к юридической ответственности экс-главу Соединенных Штатов Дональда Трампа за его причастность к ликвидации генерала Сулеймани. При этом Иран категорически отрицает свою причастность к недавней попытке покушения на Трампа.

Телеканал CNN, опираясь на осведомленные источники, информировал о получении американскими спецслужбами данных о предполагаемых планах Ирана по устранению Дональда Трампа. Это побудило власти США усилить охрану бывшего президента. Источники также отметили отсутствие доказательств причастности Томаса Крукса, подозреваемого в недавнем покушении на Трампа в штате Пенсильвания, к предполагаемому иранскому заговору.

В ранние часы 3 января 2020 года американские силы провели операцию в окрестностях багдадского международного аэропорта. В результате были ликвидированы иранский военачальник, руководитель элитного подразделения КСИР Касем Сулеймани и его иракский соратник, заместитель командира шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Вашингтон обвинил их в организации нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря 2019 года. В качестве ответной меры Иран нанес ракетные удары по американским военным объектам в Ираке, включая базу Айн-аль-Асад.

Фото: commons.wikimedia.org/Соня Севилья(Creative Commons CC0 1.0 Universal Pu﻿blic Domain Devotion)