Исламская Республика Иран обратилась с официальным посланием к генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешу и представителю России, председательствующей в Совете Безопасности. В документе, предоставленном РИА Новости иранской миссией при ООН, содержится призыв осудить военную операцию Израиля против Ливана.
В послании подчеркивается необходимость безусловного и незамедлительного осуждения Советом Безопасности данного инцидента. Также указывается на важность принятия срочных мер в ответ на это агрессивное действие, угрожающее стабильности в регионе. Иранская сторона настаивает на привлечении Израиля к ответственности за совершенные злодеяния.
Во вторник израильские военно-воздушные силы нанесли удар по южному пригороду Бейрута. В результате атаки погибли женщина и двое несовершеннолетних, более 70 человек получили ранения. Армия обороны Израиля подтвердила факт нападения на столицу Ливана, заявив, что целью была ликвидация высокопоставленного командира группировки "Хезболлах", якобы ответственного за обстрел, унесший жизни 12 детей.
Напряженность на израильско-ливанской границе значительно возросла после начала военной кампании Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. С тех пор израильские вооруженные силы и боевики ливанского движения "Хезболлах" регулярно обмениваются ударами по позициям друг друга в приграничных районах. Согласно данным министерства иностранных дел Ливана, около 100 тысяч жителей юга страны были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов со стороны Израиля. В свою очередь, израильские власти сообщают о примерно 80 тысячах граждан, эвакуированных с севера страны в связи с аналогичной угрозой.
Фото: commons.wikimedia.org סמל גיא חסון - фотограф пресс-службы ЦАХАЛа(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)
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