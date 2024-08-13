Стало известно об обсуждении Ираном удара по Израилю с другими странами

Reuters: Иран обсуждал с США и другими западными странами удар по Израилю

Ирана обсуждал с Соединенными Штатами и другими странами Запада подробности вероятного удара по Израилю. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на свои источники.

"Иран в последние дни поддерживал интенсивный диалог с западными странами и США по поводу способов калибровки возмездия", — сообщается в опубликованной статье.

В публикации также уточняется, что в связи с убийством израильской армией главы радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и лидера "Хезболлы" Фуада Шукры, вырос риск возникновения новой масштабной войны на Ближнем Востоке.

Стоит отметить, что ранее посол США в Турции Джефф Флейк заявлял, что Вашингтон просит всех союзников, в том числе Турцию, которые поддерживают связи с Ираном, убедить арабскую страну ослабить напряженность на Ближнем Востоке. От ударов по еврейскому государству Иран также призывал воздержаться премьер-министр Британии Кир Стармер.

Фото: commons.wikimedia.org/Sonia Sevilla