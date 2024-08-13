Стало известно об обсуждении Ираном удара по Израилю с другими странами

Ирана обсуждал с Соединенными Штатами и другими странами Запада подробности вероятного удара по Израилю. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на свои источники.
"Иран в последние дни поддерживал интенсивный диалог с западными странами и США по поводу способов калибровки возмездия", — сообщается в опубликованной статье.
В публикации также уточняется, что в связи с убийством израильской армией главы радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и лидера "Хезболлы" Фуада Шукры, вырос риск возникновения новой масштабной войны на Ближнем Востоке.
Стоит отметить, что ранее посол США в Турции Джефф Флейк заявлял, что Вашингтон просит всех союзников, в том числе Турцию, которые поддерживают связи с Ираном, убедить арабскую страну ослабить напряженность на Ближнем Востоке. От ударов по еврейскому государству Иран также призывал воздержаться премьер-министр Британии Кир Стармер.
Фото: commons.wikimedia.org/Sonia Sevilla
Тихий: Украина не видит целесообразности реагировать на заявления Минска о БПЛА
Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий в грубой форме ответил Республике Беларусь на заявления в связи с прилетом украинских беспилотников не территорию страны. В Киеве заявили, что не видят целесообразности реагировать на такие претензии.
Турция поддерживает любое посредничество в украинском конфликте
Турция поддерживает любые посреднические инициативы для разрешения конфликта на Украине, но в данный момент не видит готовности сторон к переговорам, сообщил дипломатический источник РИА Новости в Анкаре
Евгений Петросян показал фото с отдыха в Сочи: пусто в ресторанах
Юморист Евгений Петросян рассказал о погоде в городе Сочи, где он сейчас отдыхает с женой Татьяной Брухуновой, сыном Ваганом и дочкой Матильдой.
Лариса Долина может вернуть украденную недвижимость
Телеграм-канал SHOT, со ссылкой на известного адвоката Александра Добровинского, сообщил, что Лариса Долина может вернуть свою украденную квартиру, если докажет в суде незаконность сделки