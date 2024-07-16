Иран планирует активно использовать международные юридические структуры и процедуры для расследования убийства генерала Касема Сулеймани, высокопоставленного командира в элитных подразделениях Корпуса стражей исламской революции, как сообщил временно исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Али Багери Кяни.

Он уточнил, что Тегеран намерен неукоснительно следить за развитием этого дела, используя все доступные международные юридические механизмы.

Кяни подчеркнул, что эта тема находится на передовой позиции в дипломатической повестке Ирана на текущий момент.

В связи с этим, представитель МИД Ирана Насер Канаани ранее выразил решимость страны добиться ответственности от бывшего президента США Дональда Трампа за его роль в ликвидации генерала Сулеймани, одновременно отвергая обвинения в причастности Ирана к попытке атаки на Трампа.

По информации, полученной CNN от осведомленных источников, американские разведслужбы выявили планы Ирана по устранению Дональда Трампа, что привело к усилению мер безопасности вокруг бывшего президента. Отмечается, что нет доказательств вовлеченности Томаса Крукса, подозреваемого в недавней попытке покушения на Трампа в Пенсильвании, в этот заговор.

3 января 2020 года, вблизи международного аэропорта Багдада, произошло убийство Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса, заместителя главы иракского шиитского ополчения, в результате операции, проведенной Соединенными Штатами.

Официальный Вашингтон обвиняет их в организации атаки на американское посольство в Багдаде в конце декабря 2019 года. В ответ на это Иран осуществил ракетные удары по американским военным базам в Ираке, включая Айн-аль-Асад.

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