Представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани выразил мнение, что существенные изменения в дипломатических отношениях между Ираном и Соединенными Штатами Америки возможны только при условии, что Вашингтон пересмотрит свою антииранскую политику.
Это мнение он озвучил во время интервью телеканалу RT.
Александр Марьясов, бывший посол России в Иране, в разговоре с РИА Новости подчеркнул, что предстоящий период на посту президента Исламской Республики Иран для Масуда Пезешкиана обещает быть непростым.
Основной причиной тому станет нежелание США идти на уступки, касающиеся смягчения или полной отмены санкций против Ирана.
Марьясов также сомневается в возможности кардинальных перемен во внутренней политике страны под руководством Пезешкиана, учитывая, что верховное руководство страны будет контролировать его действия.
Тем не менее, ожидается, что Пезешкиан предпримет шаги на пути к улучшению ситуации с правами национальных и религиозных меньшинств, а также к ослаблению строгости женского дресс-кода в Иране.
Фото: commons. wikimedia. org/Sonia Sevilla (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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