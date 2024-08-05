США пригрозил Ирану "серьезными последствиями" атаки на Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главами МИД стран G7 предупредил о возможных серьезных последствиях для отношений между Вашингтоном и Тегераном в случае масштабной атаки Ирана на Израиль.
Как сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный дипломатический источник, Блинкен заявил, что если атака будет сопоставима по масштабу с апрельской, это может привести к полному прекращению любого взаимодействия между США и Ираном.
Ранее портал Axios, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Блинкен предупредил министров иностранных дел G7 о возможности атаки Ирана и "Хезболлы" на Израиль уже в понедельник.
Напряженность в регионе резко возросла после ряда событий, включая заявление лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы о переходе к новому уровню противостояния с Израилем после удара по южному пригороду Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир движения Фуад Шукр.
Также сообщалось о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране. Израиль не комментирует свою причастность к гибели Хании, но подтвердил ответственность за ликвидацию Шукра, которого они обвиняют в обстреле Голанских высот.
В воскресенье телеканал NBC News, ссылаясь на израильского чиновника, сообщил о подготовке Израиля к возможной многодневной атаке со стороны Ирана и "Хезболлы".
Напомним, что в апреле КСИР нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии. В атаке были задействованы сотни ракет и беспилотников, включая гиперзвуковые ракеты. По данным израильской армии, Иран запустил более 300 боеприпасов, однако Израиль утверждает, что лишь несколько ракет достигли цели и причинили незначительный ущерб.
Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)
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