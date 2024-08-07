Иран планирует ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании: детали заявления и реакция международного сообщества

Временный министр иностранных дел Ирана заявил, что страна ответит на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании "в подходящее время" и "надлежащим образом", после дня интенсивной дипломатии на Ближнем Востоке. Его заявление прозвучало на экстренной встрече Организации исламского сотрудничества (ОИС), состоявшейся в Саудовской Аравии для обсуждения реакции Ирана на это убийство.

США выразили надежду, что члены ОИС призовут Иран не предпринимать шагов, которые могут привести к эскалации конфликта. Напряженность на Ближнем Востоке возросла после убийства Хании в Тегеране на прошлой неделе. Иран и его союзники обвинили в этом Израиль, который пока не дал комментариев. Врио министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани заявил, что "ожидается", что члены ОИС поддержат ответ Ирана на убийство. Он подчеркнул, что действия Ирана направлены не только на защиту собственного суверенитета и национальной безопасности, но и на обеспечение стабильности и безопасности всего региона.

В заявлении ОИС говорится, что блок возлагает на Израиль "полную ответственность" за "отвратительное нападение", назвав его "серьезным нарушением" суверенитета Ирана. Однако, в документе не содержится поддержки каких-либо военных действий со стороны Ирана.

В апреле Иран запустил более 300 ракет и дронов по Израилю в ответ на атаку на свое дипломатическое представительство в Сирии, большинство из которых были сбиты. Многие опасаются, что ответ Ирана на этот раз может быть аналогичным. Председатель ОИС Мамаду Тангара заявил, что убийство Хании может привести к "широкомасштабному конфликту, который может охватить весь регион".

Саудовская Аравия впервые прокомментировала это убийство в среду, назвав его "явным нарушением" суверенитета Ирана. Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер выразил надежду, что все стороны, имеющие отношения с Ираном, будут призывать Иран воздерживаться от эскалации конфликта. США ведут активную дипломатическую работу с союзниками и партнерами, призывая их к аналогичным действиям.

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что эскалация конфликта со стороны Ирана "нанесет долговременный ущерб региональной стабильности". В ответ Пезешкиан сказал, что Запад должен немедленно прекратить продавать оружие и поддерживать Израиль, если хочет предотвратить войну.

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