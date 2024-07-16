Иран выразил свою твердую намеренность добиться ответственности от Дональда Трампа за его участие в ликвидации генерала Касема Сулеймани, ключевого командира элитных сил Корпуса стражей исламской революции.

В то же время, Тегеран категорически отрицает любые предположения о своей причастности к попытке атаки на Трампа, как подчеркнул представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Согласно отчетам CNN, основанным на информации от источников, разведывательные службы США располагают данными, указывающими на возможные планы Ирана "ликвидировать" бывшего президента США.

Эти сведения привели к усилению мер безопасности вокруг Трампа. Однако не наблюдается доказательств связи Томаса Крукса, подозреваемого в недавней попытке нападения на Трампа в Пенсильвании, с якобы заговором.

Официальный Telegram-канал иранского внешнеполитического департамента привел высказывание Канаани, в котором он заявил о стремлении Ирана привлечь Трампа к ответственности за смерть Сулеймани, отмечая при этом решительный отказ от обвинений в попытке нападения на Трампа и называя такие утверждения политически мотивированными.

В Пенсильвании Трамп был вынужден прервать свое публичное выступление из-за инцидента со стрельбой.

Видеозапись показывает, как охрана эвакуирует политика, у которого было видно кровотечение из уха. Трамп позже сообщил о получении ранения в ухо и значительной потере крови.

Секретная служба США заявила о нейтрализации подозреваемого, открывшего огонь в направлении сцены, в результате чего один из зрителей погиб, а двое получили критические ранения.

Фото: commons. wikimedia.org/Sonia Sevilla (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)