Спецслужбы Ирана опросили около 30 тысяч человек по делу о гибели президента Ибрахима Раиси

Иранские спецслужбы, расследуя гибель экс-президента Эбрахима Раиси, допросили около 30 тысяч человек, и все указывает на отсутствие человеческого вмешательства в катастрофу вертолета, сообщает агентство Fars со ссылкой на источник в органах госбезопасности.
Вертолет, на борту которого находились президент Ирана Раиси, министр иностранных дел Амир Абдоллахиан и другие официальные лица, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны.
На следующее утро вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель президента и его делегации в результате катастрофы. Делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси и президент Азербайджана Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и ввода в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на реке Аракс.
Для выяснения причин катастрофы глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери назначил специальную комиссию. Результаты расследования будут представлены Верховному лидеру Ирана и общественности, сообщил посол Ирана в России Казем Джалали.
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