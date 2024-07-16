Исполняющий обязанности главы Министерства иностранных дел Ирана Али Багери Кяни указал в беседе с РИА Новости, что в данный момент он не готовит поездку в Россию, хотя обмены делегациями между Тегераном и Москвой происходят на регулярной основе.
Он подчеркнул, что, несмотря на активное взаимодействие на уровне делегаций, планов по его собственному визиту в Москву на текущий момент не существует.
В контексте диалога между странами, Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, напомнил Багери Кяни о выдвинутом ему приглашении посетить Россию.
Это напоминание было сделано во время встречи руководителей внешнеполитических ведомств двух государств, которая проходила на полях мероприятий в штаб-квартире ООН.
Добавим, что Сергей Лавров отправился в Нью-Йорк для участия в открытых дебатах Совета Безопасности ООН на министерском уровне, которые проходили 16-17 июля. С первого июля Россия на месяц взяла на себя председательство в Совете Безопасности ООН, подчеркивая свою активную роль в международных делах.
Фото: www. flickr.com/IAEA Imagebank (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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