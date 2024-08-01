Соединённые Штаты Америки и их союзники оправдывают геноцид, который совершает Израиль против граждан Палестины, прикрываясь необходимостью охранять Тель-Авив. Об этом сообщил постоянный представитель Ирана при ООН Амир-Саид Ирвани, информирует РИА Новости.

По мнению иранского представителя, Штаты и их союзники бесстыдно стараются обелить, утаить жестокость, на которые идёт Израиль, в отношении граждан Палестины, прикрываясь концепцией самообороны.

Кроме того, Амир-Саид Ирвани сообщил, что уже долгое время некоторые государства, в том числе Соединённые Штаты Америки, прикрывают это государство на Ближнем Востоке от какой-либо ответственности за происходящее в секторе Газа, оправдывая преднамеренное уничтожение народа и выставляя это как направленные на самостоятельную оборону действия Израиля.

Не так давно движение ХАМАС заявило о том, что один из их лидеров Исмаила Хания, был убит из-за удара Израиля ракетным оружием. Известно, что удар был сделан после церемонии вступления в должность нового иранского главы государства.

Фото: commons. wikimedia. org / WAFA (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)