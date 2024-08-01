Соединённые Штаты Америки и их союзники оправдывают геноцид, который совершает Израиль против граждан Палестины, прикрываясь необходимостью охранять Тель-Авив. Об этом сообщил постоянный представитель Ирана при ООН Амир-Саид Ирвани, информирует РИА Новости.
По мнению иранского представителя, Штаты и их союзники бесстыдно стараются обелить, утаить жестокость, на которые идёт Израиль, в отношении граждан Палестины, прикрываясь концепцией самообороны.
Кроме того, Амир-Саид Ирвани сообщил, что уже долгое время некоторые государства, в том числе Соединённые Штаты Америки, прикрывают это государство на Ближнем Востоке от какой-либо ответственности за происходящее в секторе Газа, оправдывая преднамеренное уничтожение народа и выставляя это как направленные на самостоятельную оборону действия Израиля.
Не так давно движение ХАМАС заявило о том, что один из их лидеров Исмаила Хания, был убит из-за удара Израиля ракетным оружием. Известно, что удар был сделан после церемонии вступления в должность нового иранского главы государства.
Фото: commons. wikimedia. org / WAFA (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Трамп: вице-президент США Харрис только недавно объявила себя чернокожей
45-ый глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп напомнил, что новая кандидатка на пост президента Камала Харрис только недавно заявила о том, что является «чернокожей». Ранее она публично говорила только о своих индийских корнях. Об этом он информировал сотрудников средств массовой информации на съезде темнокожих, пишет РИА Новости.
Журналист из Ирана Мафи: у Запада последний шанс покинуть Палестину
Иранский корреспондент Хасан Мафи заявил, что у Запада всё ещё остаётся последний шанс покинуть Палестину. Об этом он написал в соцсети X.
Победительница "Пацанок" Кира Медведева сыграла главную роль в сериале "Трудная"
Победительница шоу "Пацанки" Кира Медведева впервые сыграла главную роль в сериале "Трудная", который покажут в онлайн-кинотеатре Start.
Роберт Дауни-младший станет самым высокооплачиваемым актёром всех времён
Накануне было объявлено, что Роберт Дауни-младший всё-таки возвращается во вселенную Marvel, но не как его любимый персонаж Железный человек, а как злодей из "Фантастической четвёрки" — Доктор Дум.