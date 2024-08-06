Иран готовится к атаке на Израиль

Исламская Республика Иран явно подготавливается к совершению атаки по Израилю, а передвижение ракетных установок говорит о том, что это нападение будет осуществлено в скором времени, в то время как Соединённые Штаты Америки настоятельно просят столицу и крупнейший город Ирана не доводить конфликт до эскалации. Об этом информирует американское деловое издание Wall Street Journal.
В газете уверяют, что на выходных чиновники Соединённых Штатов Америки начали замечать, что Исламская Республика Иран осуществляет передвижение специальных сооружений, предназначенных для размещения ракет, а также реализует мероприятия боевой учёбы. Все эти действия со стороны государства в Передней Азии говорят о том, что её столица и крупнейший город подготавливается к тому, чтобы нанести атаку в скором времени.
Также сообщается, что высокопоставленные официальные лица Соединённых Штатов Америки настоятельно просят столицу Ирана не доводить конфликт до эскалации и пытаются заблаговременно обеспечить себе поддержку государств арабского мира в данном вопросе.
Фото: commons. wikimedia. org / Sonia Sevilla (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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