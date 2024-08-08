Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.08.2024 : 86,5621
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.08.2024 : 94,1333
Кани: Израиль заплатит высокую цену за ликвидацию главы ХАМАС Исмаила Хании
  1. Главная
  2. Мир

Иран вновь пригрозил Израилю ответом на убийство главы ХАМАС

Кани: Израиль заплатит высокую цену за ликвидацию главы ХАМАС Исмаила Хании

Израиль заплатит высокую цену за убийство в Тегеране главы радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Такое заявление сделал исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани.

"Поступок, совершенный сионистами (Израилем — прим.) в Тегеране, — стратегическая ошибка, [которая] дорого им обойдется", — заявил Кани в интервью изданию Agence France-Presse во время внеочередной сессии Совета министров иностранных дел стран Организации исламского сотрудничество в Джидде.

Он также отметил, что еврейское государство собирается "распространить войну" на весь Ближний Восток. Однако, как считает иранский дипломат, у Иерусалима нет сил для того, чтобы противостоять исламскому миру.

Напомним, что 31 июля ЦАХАЛ нанесли ракетный удар по Тегерану, где в этот момент находился глава ХАМАС Исмаил Хания. Он приезжал на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Фото: pxhere.com

Мир

В Саратове живет мать с десятью детьми

В Саратове живет мать с десятью детьми

Вера Щербакова из Саратовской области, удостоенная звания "Мать-героиня", воспитывает десятерых детей вместе с супругом, создавая атмосферу любви и уважения. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства труда и социальной защиты.

Читать полностью
Путин подписла закон, облегчающий процесс получения банкротства

Путин подписла закон, облегчающий процесс получения банкротства

Президент России Владимир Путин утвердил новый закон, который облегчает процесс получения документов для граждан, желающих пройти процедуру внесудебного банкротства. Информация о принятом законе опубликована на официальном портале для размещения правовых актов.

Читать полностью

Общество

Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в книгах и литературе

Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в книгах и литературе

Президент России Владимир Путин ратифицировал федеральный закон, направленный на борьбу с распространением наркотической пропаганды в литературе и искусстве, а также вводящий определение "антинаркотическая пропаганда". Официальный текст закона опубликован на портале для официального опубликования правовых актов.

Читать полностью
В ДГТУ обсудят актуальные вопросы науки и образования

В ДГТУ обсудят актуальные вопросы науки и образования

В Донском государственном техническом университете проходит международная научно-практическая конференция "Приоритетные направления развития науки и образования в условиях формирования технологического суверенитета".

Читать полностью

Новости