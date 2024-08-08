Иран вновь пригрозил Израилю ответом на убийство главы ХАМАС

Израиль заплатит высокую цену за убийство в Тегеране главы радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Такое заявление сделал исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани.
"Поступок, совершенный сионистами (Израилем — прим.) в Тегеране, — стратегическая ошибка, [которая] дорого им обойдется", — заявил Кани в интервью изданию Agence France-Presse во время внеочередной сессии Совета министров иностранных дел стран Организации исламского сотрудничество в Джидде.
Он также отметил, что еврейское государство собирается "распространить войну" на весь Ближний Восток. Однако, как считает иранский дипломат, у Иерусалима нет сил для того, чтобы противостоять исламскому миру.
Напомним, что 31 июля ЦАХАЛ нанесли ракетный удар по Тегерану, где в этот момент находился глава ХАМАС Исмаил Хания. Он приезжал на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.
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