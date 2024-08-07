В Иране прокомментировали возможный повторный удар Израиля

Нельзя исключать, что Израиль может нанести превентивный удар по Ирану, однако такой шаг станет "двойной глупостью", потому что это будет грозить сильными последствиями для еврейского государства. Такое заявление сделал представитель радикального палестинского движения ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми в комментарии РИА Новости.

"Ничего нельзя исключать, поскольку Израиль перешел все разумные границы — всё, что можно назвать уважением к закону. Однако, по моему мнению, это будет двойной глупостью", — заявил представитель ХАМАС.

По его словам, если Иерусалим все же нанесет удар по Ирану, то для нападающей стороны будет более суровое наказание. Аль-Каддуми добавил, что убийство лица, с которым ты пытаешься вести переговоры, противоречит идеалам гуманизма и международной законности.

После убийства экс-главы ХАМАС Исмаила Хании политбюро возложило ответственность за его смерть на Израиль и Соединенные Штаты, а также пообещало, что на это будет ответ.

Фото: flickr/Пресс-секретарь Армии обороны Израиля/CC BY-SA 3.0