Мсква и Тегеран завершили подготовку текста двухстороннего договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, он будет подписан в ближайшее время, рассказал ТАСС замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

Дипломат назвал прошедшие в Москве в понедельник переговоры представителей РФ и Ирана "очень продуктивными". Руденко добавил, что следующим этапом станет внутригосударственная подготовка договора к подписанию на высшем уровне

"Надеемся, что в скором будущем мы станем свидетелями этого по-настоящему исторического события", — подытожил замглавы МИД России.

Фото: commons. wikimedia.org/Самоваров С. И. (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).