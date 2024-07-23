Мсква и Тегеран завершили подготовку текста двухстороннего договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, он будет подписан в ближайшее время, рассказал ТАСС замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.
Дипломат назвал прошедшие в Москве в понедельник переговоры представителей РФ и Ирана "очень продуктивными". Руденко добавил, что следующим этапом станет внутригосударственная подготовка договора к подписанию на высшем уровне
"Надеемся, что в скором будущем мы станем свидетелями этого по-настоящему исторического события", — подытожил замглавы МИД России.
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