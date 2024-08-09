МИД России: Ирану и Израилю необходимо отказаться от дальнейшей эскалации

Заместитель главы российского МИД Михаил Богданов выступил с призывом к сторонам конфликта воздержаться от действий, способных усугубить напряженность между Ираном и Израилем.

Дипломат подчеркнул, что Россия поддерживает контакты со всеми вовлеченными сторонами и выступает за деэскалацию ситуации. Он сообщил о недавней встрече с израильским послом, в ходе которой также призвал к сдержанности, указав на потенциальную катастрофу для всего региона в случае дальнейшего обострения. Богданов акцентировал внимание на необходимости поиска политических решений существующих проблем.

Заместитель министра также упомянул о недавнем визите секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу в Иран, состоявшемся в начале августа. Этот факт подчеркивает активную вовлеченность России в дипломатические усилия по урегулированию ситуации.

Отвечая на вопрос о возможности предотвращения ответных действий Тегерана в отношении Тель-Авива, Богданов отметил, что это не зависит от российской стороны. Такая позиция указывает на сложность и многогранность сложившейся ситуации, а также на ограниченность влияния отдельных стран на развитие событий в регионе.

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