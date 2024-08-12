Washington Post: Президент Ирана Пезешкиан заявил о "взвешаном" ответе на убийство Хании

Советник президента Ирана Масуд Пезешкиан Али Асгар Шафииян в интервью газете Washington Post заявил, что ответ Ирана на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании на его территории будет тщательно продуманным и взвешенным.

Шафииян отметил, что, возможно, 40 лет назад некоторые действия Ирана были эмоциональными, но теперь страна будет реагировать более зрелым образом.

Газета также пишет, что, по словам Шафиияна, ответ Ирана вряд ли будет похож на масштабную атаку на Израиль, которая произошла в апреле.

Шафииян охарактеризовал убийство Хании как разведывательную операцию и заявил, что ответ Ирана будет носить аналогичный характер и будет осуществлен на сопоставимом уровне.

Кроме того, газета, ссылаясь на неназванного члена парламента Ирака, имеющего тесные связи с поддерживаемыми Ираном группировками, сообщает, что Иран предупредил своих союзников в Ираке об ограниченном характере ответа на убийство Хании, поскольку Тегеран не стремится к более масштабному конфликту с Израилем.

Газета также приводит слова неназванного ливанца, связанного с движением "Хезболлах", о том, что Иран опасается, что Израиль и США могут использовать эскалацию конфликта как повод для нанесения ударов по объектам ядерной программы Тегерана.

Напомним, что в конце июля глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате израильского авиаудара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. ХАМАС возложил ответственность за гибель Хании на Израиль и США и заявил, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители отказались комментировать убийство Хании. Заместитель постпреда США в ООН Роберт Вуд заявил, что Соединенные Штаты не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС.

Ранее газета New York Times, ссылаясь на свои источники, сообщала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении прямого удара по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране.

Позднее постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Тегеран, руководствуясь нормами международного права, сохраняет за собой право на самооборону и может ответить на убийство Хании в любой момент, который посчитает нужным.

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