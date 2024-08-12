Axios: Иран достиг апрельского уровня подготовки к нападению на Израиль

Согласно информации, предоставленной порталом Axios со ссылкой на израильских и американских официальных лиц, Иран достиг уровня подготовки своих ракетных и беспилотных подразделений, сопоставимого с тем, который наблюдался перед атакой на Израиль в апреле 2024 года.
Американские разведданные указывают на возможность нападения Ирана на Израиль до запланированных на четверг переговоров по освобождению заложников и прекращению огня. Высокопоставленный израильский чиновник сообщил порталу, что Иран открыто демонстрирует намерение осуществить масштабную атаку, превосходящую по силе апрельскую.
Напряженность в регионе возросла после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране в конце июля. Движение ХАМАС возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США, заявив о неизбежности ответных действий.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главами МИД стран G7 предупредил о возможном прекращении всех будущих взаимодействий между Тегераном и Вашингтоном в случае, если ожидаемая атака Ирана по Израилю будет сопоставима по масштабу с апрельской.
Напомним, что 14 апреля КСИР нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии. В атаке были задействованы сотни ракет и беспилотных летательных аппаратов. Израиль заявил, что большинство боеприпасов было перехвачено, и лишь несколько ракет достигли территории страны, причинив незначительный ущерб.
Фото: commons. wikimedia. org/Sonia Sevilla (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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