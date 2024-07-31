Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании.
Об этом сообщает New York Times.
Ранее ХАМАС опубликовал в своем Telegram-канале сообщение о том, что Хания погиб в результате израильского удара на его резиденцию в Тегеране.
Организация уточнила, что перед этим глава политбюро участвовал в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.
Представители армии Израиля отказались давать комментарии CNN о гибели Хании. Там заявили, что "не комментируют сообщения в иностранных СМИ".
Фото: farsi.khamenei.ir/Khamenei.ir(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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