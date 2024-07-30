Конфликт Палестины и Израиля неизбежно закончится уничтожением еврейского государства, заявил новый президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи в Тегеране с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией. Его слова опубликованы на сайте администрации президента.
"Народ Ирана всегда ненавидел преступления и агрессию сионистского режима, поддерживал права угнетенного палестинского народа и будет продолжать эту поддержку с большей силой", — подчеркнул иранский лидер.
Пезешкиан добавил, что борьба палестинского народа против преступлений Израиля вызывает гордость, и выразил уверенность, что военные действия закончатся абсолютной победой Палестины, освобождением её территорий и уничтожением Израиля как государства.
Фото: farsnews. ir/Салех Наджм и Анас Шариф (Creative Commons Attribution 4.0 International).
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