КСИР впервые запустили баллистическую ракету большой дальности. Об этом сообщил командующий силами КСИР Хоссейн Салами.

Испытания завершились успехом. Позволили укрепить силы КСИР. Теперь при помощи ракеты, можно, при необходимости, поразить любые цели.

По мнению, опытного автора веб-ресурса The drive Говарда Альтмана, эта ракета может с легкостью долететь до Израиля.

Напомним, в январе представитель космической группы Министерства обороны Ирана Сейед Ахмад Хосейни сообщил о завершении разработки новой ракеты для запуска геостационарных спутников.