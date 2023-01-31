Израиль считает, что удар по объекту в иранском Исфахане достиг своей цели. Об этом написала газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к израильскому правительству.

По мнению издания за ракетным ударом по иранскому оборонному заводу стоит израильская разведка "Моссад", а ракеты были выпущены с беспилотников одновременно по четырем целям, расположенным на территории предприятия.

На данный момент Тель-Авив не подтверждает, но и не опровергает эту информацию.