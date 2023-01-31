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  • Опубликована сегодня в 6:56

В Израиле согласились с тем, что удар по Исфахану достиг своей цели

Израиль считает, что удар по объекту в иранском Исфахане достиг своей цели. Об этом написала газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к израильскому правительству.

По мнению издания за ракетным ударом по иранскому оборонному заводу стоит израильская разведка "Моссад", а ракеты были выпущены с беспилотников одновременно по четырем целям, расположенным на территории предприятия.

На данный момент Тель-Авив не подтверждает, но и не опровергает эту информацию.

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