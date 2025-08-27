Иран закрыл двери для туристов: какие новые правила ждут путешественников

Путешествия в Иран оказались под двойным запретом: самостоятельным туристам перекрыли доступ к визам, а организованные туры до сих пор невозможно приобрести.

Въезд только через иранские агентства

Как сообщили в ITM group со ссылкой на иранских партнеров, теперь туристы больше не могут подать документы на визу напрямую в консульство. Сделать это можно исключительно через местные туристические компании, которые берут на себя и бронирование отелей. Новые правила ввели после июньского вооружённого конфликта с Израилем.

В одном из специализированных российских туроператоров подтвердили информацию: к ним всё чаще обращаются путешественники, которые раньше предпочитали самостоятельные поездки. Теперь они вынуждены оформлять визу и гостиницу через посредника. Те же, кто пытается действовать напрямую, получают отказ с пояснением: "Подавайте документы через иранское турагентство".

Тишина со стороны официальных ведомств

На сайте посольства Ирана в Москве никаких разъяснений пока не появилось. Редакция "ТурДома" направила запрос в диппредставительство, но ответа не получила. Аналогичная ситуация и с российским Минэкономразвития: в ведомстве не прокомментировали перспективы отмены рекомендаций от 15 июня, предписывающих гражданам воздерживаться от поездок в Иран.

Почему туры не продаются

Фактически для турбизнеса эти рекомендации равны запрету. Закон о защите прав потребителей прямо запрещает продажу небезопасных услуг. Более того, если в поездке с туристом произойдёт несчастный случай, ответственность может лечь на туроператора, вплоть до уголовной. Именно поэтому компании предпочитают полностью заморозить продажи.

Что это значит для путешественников

На данный момент отправиться в Иран можно только через местные туристические агентства, но даже этот путь остаётся под вопросом. Туроператоры в России не рискуют предлагать туры, а самостоятельные путешественники столкнулись с "закрытой дверью" в консульствах.

Похожие ограничения в визовой системе Иран уже вводил в начале 2000-х годов, однако тогда они носили временный характер и были сняты спустя несколько месяцев. Сейчас же срок действия новых правил не обозначен, что делает ситуацию особенно неопределённой.